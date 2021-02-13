В «Лыжне России» поучаствовали около 4000 туляков: фоторепортаж

Большой спортивный праздник объединил тысячи любителей спорта и здорового образа жизни. Ищите себя и знакомых на фотографиях и делитесь в соцсетях!

13 февраля в лыжном центре «Веденино» на Косой Горе состоялась 39-ая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Поучаствовать в спортивном празднике собрались около 4000 человек. Самому младшему участнику соревнований — 2 года и 3 месяца.



Лыжников поприветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев. Он отметил, что губернатор Алексей Дюмин большое внимание уделяет вопросам поддержки и развития физической культуры в регионе. А благодаря таким мероприятиям как «Лыжня России» все больше жителей области начинают заниматься спортом.





Андрей Журавлев также зачитал приветственный адрес Президента России Владимира Путина. В нем, в частности, говорится:

- Отрадно, что традиция проведения этих замечательных и очень популярных соревнований не прерывается уже много лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч людей разных поколений по всей стране. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни — подаёт пример другим.

Министр спорта отметил, что мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

- Это событие, которое популяризирует массовый спорт, здоровый образ жизни. Мы рады отметить, что пополняется наша спортивная семья, и все больше граждан занимаются спортом, — отметил Андрей Журавлев. — Это массовое мероприятие, которое рассчитано на любой возраст. Важен не спортивный принцип, а вовлеченность в соревнования.

Стартовые забеги прошли для детей, юношей и девушек, мужчин и женщин на дистанциях 500 м, 3 и 5 км соответственно. Завершил соревнования старт спортсменов лыжников на 10 км.

Многие туляки пришли на «Лыжню» большими компаниями: с семьей, друзьями или коллегами.

Евгений Трунов принимал участие в соревнованиях вместе с командой «Тулачермета».

- Вообще я занимаюсь спортивным ориентированием, а на лыжи встаю не так часто. Решил поддержать коллег и поучаствовать в «Лыжне России». Пришел не за медалями, а хорошо провести время на свежем воздухе и в хорошей компании!

Юная Даша Волкова пришла на соревнования вместе с папой.

- Катаемся на лыжах в Белоусовском парке практически каждые выходные. Сегодня пришли поучаствовать ради интереса и чтобы разнообразить досуг! Люблю спорт, помимо лыж увлекаюсь танцами и гимнастикой.

Дмитрий Елисеев участвует в «Лыжне России» первый раз.

- Люблю кататься на лыжах, решил поддержать коллег и тоже поучаствовать в турнире. Спортом занимаюсь постоянно — теннисом, волейболом, всего по чуть-чуть. Погода прекрасная! Конечно, сложно было добраться, но кто хотел, приехал. Лично я час машину откапывал от снега.

Среди участников был Денис Ворошнин — активист велодвижения в Туле.

- Для меня зима — это всегда лыжные тренировки, прогулки, лес, природа, чай из термоса… «Лыжня России» — классное мероприятие, одно из тех, которое бывает раз в году. Сегодня встретил здесь большое количество друзей, знакомых. Организаторы подготовили восхитительную трассу. Уверен, что центр «Веденино» — место, которое будет приобретать большую популярность. По возможности стараюсь приезжать сюда по 4−5 раз в неделю.

Подгадал так, чтобы выступить в самом последнем заезде и покататься сверх дистанции. Хочу насладиться сегодняшней погодой, таких снегопадов у нас давно не было!

Константин Глазков приехал в Тулу из Подмосковья.

- Участвую в «Лыжне России» с 89 года, пропускал всего несколько раз. Люблю лыжи, зимы. Раньше эти соревнования проходили только в Москве, а сейчас по всей России. Это здорово.

Для меня участие в этих соревнованиях — праздник! Живу в Московской области, но мне ближе до Тулы, чем до Москвы. Первый раз к вам приехал, доволен организацией, людей много, у всех хорошее настроение.

У меня сидячая работа, да и возраст уже, поэтому стараюсь как можно чаще заниматься спортом.

Римма Родионова приехала на Косую Гору из поселка Тёплый. Участвует в «Лыжне» третий год подряд.

- Люблю лыжи, веду здоровый образ жизни. На «Лыжне России» всегда успешно выступаю, возвращаюсь с призами. Сегодня завоевала серебряную медаль.

Когда есть время, катаюсь на лыжах, в основном, это бывает в выходные. Вижу, что большое количество людей занимается спортом: велосипед, бег, скандинавская ходьба. После пандемии у многих поменялось сознание, люди начали вести здоровый образ жизни.

Друзья, а вы участвовали в «Лыжне России»? Расскажите об этом в комментариях!