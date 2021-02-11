В Тульской области снизилось количество пожаров

Накануне в ГУ МЧС России по Тульской области прошла пресс-конференция. Руководитель регионального МЧС Алексей Павлов рассказал, что в прошлом году в нашей области снизилось количество пожаров:

– Показатель составил 7102 пожара (в 2019 году — 7407). В 2020 году не было допущено пожаров на социальных объектах и на объектах с массовым пребыванием людей. Организовано реагирование на ликвидацию последствий 1562 дорожно-транспортных происшествий, на которых было спасено 1330 человек.

Действуй правильно!

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно сообщить об этом по телефону службы спасения 01 и 112, с мобильного телефона — 101. По лестничным площадкам и лифтовым шахтам дым при возгорании может распространяться со скоростью, достигающей нескольких десятков метров в секунду. Самое важное при возникновении пожара — не терять самообладание и правильно действовать.