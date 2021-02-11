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В Тульской области снизилось количество пожаров
Фото из архива Myslo.

В Тульской области снизилось количество пожаров

В прошлом году их было на 300 меньше, чем в 2019 году.

Накануне в ГУ МЧС России по Тульской области прошла пресс-конференция. Руководитель регионального МЧС Алексей Павлов рассказал, что в прошлом году в нашей области снизилось количество пожаров:
 

Алексей Павлов

– Показатель составил 7102 пожара (в 2019 году — 7407). В 2020 году не было допущено пожаров на социальных объектах и на объектах с массовым пребыванием людей. Организовано реагирование на ликвидацию последствий 1562 дорожно-транспортных происшествий, на которых было спасено 1330 человек.

 
Действуй правильно!

 

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно сообщить об этом по телефону службы спасения 01 и 112, с мобильного телефона — 101. По лестничным площадкам и лифтовым шахтам дым при возгорании может распространяться со скоростью, достигающей нескольких десятков метров в секунду. Самое важное при возникновении пожара — не терять самообладание и правильно действовать.

 
  • Если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь — немедленно вызывайте пожарных.
  • Предупредите соседей о возникновении пожара.
  • Не тратьте время на сбор документов и ценностей, постарайтесь хранить их в определенном месте, откуда в случае возникновения пожара вы сможете легко их забрать.
  • Если очаг возгорания небольшой, то постарайтесь самостоятельно справиться с ним до приезда пожарных, для этого используйте воду, песок и даже землю из цветочного горшка.
  • При отсутствии сил и средств для самостоятельного тушения пожара немедленно покиньте помещение.
  • При сильном задымлении намочите какую-либо ткань водой и дышите через нее — это поможет уменьшить риск отравления угарным газом и ожога дыхательных путей.
  • При сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы на четвереньках или ползком пробраться к выходу из квартиры; двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление.
  • В случае, если огонь распространился таким образом, что выход из помещения перекрыт, постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте за собой дверь и зовите помощь.
  • Не пользуйтесь лифтом во время пожара.
  • Когда вы окажетесь в безопасном месте, оглядитесь вокруг — все ли ваши близкие, соседи, знакомые, находятся в безопасности, если нет, то сообщите об этом сотрудникам пожарной охраны.
  • Если в результате пожара есть пострадавшие, вызовите скорую помощь.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:45 +3
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