В Тульской области снизилось количество пожаров
В прошлом году их было на 300 меньше, чем в 2019 году.
Алексей Павлов
– Показатель составил 7102 пожара (в 2019 году — 7407). В 2020 году не было допущено пожаров на социальных объектах и на объектах с массовым пребыванием людей. Организовано реагирование на ликвидацию последствий 1562 дорожно-транспортных происшествий, на которых было спасено 1330 человек.
При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно сообщить об этом по телефону службы спасения 01 и 112, с мобильного телефона — 101. По лестничным площадкам и лифтовым шахтам дым при возгорании может распространяться со скоростью, достигающей нескольких десятков метров в секунду. Самое важное при возникновении пожара — не терять самообладание и правильно действовать.
- Если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь — немедленно вызывайте пожарных.
- Предупредите соседей о возникновении пожара.
- Не тратьте время на сбор документов и ценностей, постарайтесь хранить их в определенном месте, откуда в случае возникновения пожара вы сможете легко их забрать.
- Если очаг возгорания небольшой, то постарайтесь самостоятельно справиться с ним до приезда пожарных, для этого используйте воду, песок и даже землю из цветочного горшка.
- При отсутствии сил и средств для самостоятельного тушения пожара немедленно покиньте помещение.
- При сильном задымлении намочите какую-либо ткань водой и дышите через нее — это поможет уменьшить риск отравления угарным газом и ожога дыхательных путей.
- При сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы на четвереньках или ползком пробраться к выходу из квартиры; двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление.
- В случае, если огонь распространился таким образом, что выход из помещения перекрыт, постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте за собой дверь и зовите помощь.
- Не пользуйтесь лифтом во время пожара.
- Когда вы окажетесь в безопасном месте, оглядитесь вокруг — все ли ваши близкие, соседи, знакомые, находятся в безопасности, если нет, то сообщите об этом сотрудникам пожарной охраны.
- Если в результате пожара есть пострадавшие, вызовите скорую помощь.