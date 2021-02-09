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В Зареченском округе 8 УК не очищали снег и наледь в некоторых дворах

В Зареченском округе 8 УК не очищали снег и наледь в некоторых дворах

Нарушения выявили в пятнадцати дворах.

Прокуратура Зареченского округа Тулы проверила, как управляющие компании поддерживают порядок в зимний период. В пятнадцати дворах нашли нарушения жилищного законодательства.
 
«Установлено, что проезды, тротуары на придомовых территориях, входные группы подъездов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «АДС г. Тулы», ООО «Арсенал», ООО «ЖСК», ООО «НТК» ООО «РСК-71», ООО «Стройуслугасервис», ООО «УК № 1» ООО „«Оружейная Слобода», не очищены от снега и наледи, не обработаны противогололедными материалами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
По итогам проверки руководителям управляющих компаний внесены представления. Также прокуратура района возбудила в отношении ответственных должностных лиц организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов).
 
Напомним, 9 февраля начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко представил рейтинг управляющих компаний за IV квартал 2020 года.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:17 0
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