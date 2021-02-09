В Кимовске «десятка» сбила женщину на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Утром 8 февраля на ул. Бессолова в Кимовске произошло ДТП. 58-летний водитель ВАЗ-21103 сбил женщину. По предварительной информации, в момент наезда 51-летняя пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП женщина-пешеход получила различные травмы и была госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.