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В квартире на ул. Кутузова обнаружен труп мужчины

В квартире на ул. Кутузова обнаружен труп мужчины

На данный момент причина смерти устанавливается.

Утром 7 февраля в доме №22 по ул. Кутузова в Туле обнаружен труп мужчины с гнилостными изменениями. Предположительно, он умер несколько дней назад.

Обнаружили его сотрудники МЧС, приехавшие после обращения соседки. Женщина почувствовала запах газа и позвонила 112. Прибывшим спасателям не потребовалось вскрывать замок – дверь была не заперта. 

По словам соседки, мужчине было около 40 лет. Он вел асоциальный образ жизни, часто выпивал, регулярно к нему в гости приходили соответствующие личности. Живым соседка видела мужчину около недели назад.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:50 +3
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