В квартире на ул. Кутузова обнаружен труп мужчины

Утром 7 февраля в доме №22 по ул. Кутузова в Туле обнаружен труп мужчины с гнилостными изменениями. Предположительно, он умер несколько дней назад.

Обнаружили его сотрудники МЧС, приехавшие после обращения соседки. Женщина почувствовала запах газа и позвонила 112. Прибывшим спасателям не потребовалось вскрывать замок – дверь была не заперта.

По словам соседки, мужчине было около 40 лет. Он вел асоциальный образ жизни, часто выпивал, регулярно к нему в гости приходили соответствующие личности. Живым соседка видела мужчину около недели назад.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.