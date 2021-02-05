Работник тульского морга рассказал, почему трупы валялись на полу

После публикации скандальных фотографий в тульском морге вновь разгорелся скандал. Трупы валяются на полу, а новые стеллажи, на которых они должны лежать, стоят пустые.

Региональный минздрав так прокомментировал произошедшее: «В январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы устанавливали стеллажи для хранения тел. Фото, опубликованные в соцсетях и СМИ, были сделаны именно во время подготовки стеллажей к монтажу. Выявленное нарушение правил хранения произошло в период ремонта и носит исключительный характер».

Однако не всё так просто. Сотрудники бюро на условиях анонимности рассказали Myslo, что морг получил новые стеллажи 20 декабря 2020 года. По мнению работников, складывать тела на них оказалось крайне неудобно: ширина полок всего 80 см плюс небольшая высота. «Их хотели вернуть поставщику, но при сборке использовали сварку, поэтому поставщик отказался принять товар обратно. Тогда стеллажи закрыли в холодильнике и оставили до лучших времен, а тела вновь начали складировать на полу», – рассказали работники.

В день проверки, сразу после публикации скандальных фото, сотрудники морга попытались навести порядок в помещениях: достали из стеллажей поддоны и уложили трупы на них. Невостребованные трупы в мешках сложили в уличный холодильник под замок.

Вот как выглядело помещение в день проверки:

Myslo выяснил, как и когда заказывали стеллажи для тульского морга. Судя по документам госзакупки, заявка на тендер была сформирована в сентябре 2020 года.

Цена закупки – 1 341 000 рублей. Судя по ТЗ, закупали 3 анатомические тележки, 32 поддона, 8 стеллажей. Также в документации к закупке значилось, что поставщик должен был поставить оборудование в течение 45 дней после заключения контракта и самостоятельно его собрать. Почему впоследствии в морге производили сварку и безуспешно пытались сдать стеллажи обратно, большой вопрос.

Год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну . Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.