Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и vk.com/novomoskovsktoday.
В Новомосковске водитель получил 10 лет колонии за ДТП с двумя погибшими
Мужчина спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП.
Новомосковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Владимирской области Петра Збируна. Мужчина обвинялся в ДТП с двумя погибшими, сопряженном с оставлением места происшествия.
Следствие и суд установили, что вечером 19 мая 2020 года Збирун двигался по Комсомольскому шоссе в Новомосковске со скоростью 100 км/ч. Перед ним со скоростью 60 км/ч ехал Chery А15.
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Збирун П. А., не убедившись в безопасности своего маневра и не учтя безопасную дистанцию, прибегнул к маневрированию и совершил столкновение с двигавшимся впереди попутно автомобилем», — сообщил Новомосковский городской суд.
После столкновения Chery изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и там столкнулся с Renault Symbol. Оба водителя скончались на месте, а Збирун с места происшествия скрылся.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Напомним, вечером 19 мая на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП, в котором погибли два человека. Первоначально считалось, что 38-летний водитель автомобиля Cherу мог не справиться с управлением и врезался в Renault Symbol, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
22 мая стало известно, что полицейские рассматривали версию о третьем участнике аварии, который скрылся, и эта информация подтвердилась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они вышли на автомобиль BMW X6, а затем и задержали его владельца.
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