В Новомосковске водитель получил 10 лет колонии за ДТП с двумя погибшими

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и vk.com/novomoskovsktoday.

Новомосковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Владимирской области Петра Збируна. Мужчина обвинялся в ДТП с двумя погибшими, сопряженном с оставлением места происшествия.

Следствие и суд установили, что вечером 19 мая 2020 года Збирун двигался по Комсомольскому шоссе в Новомосковске со скоростью 100 км/ч. Перед ним со скоростью 60 км/ч ехал Chery А15.

« Збирун П. А. , не убедившись в безопасности своего маневра и не учтя безопасную дистанцию, прибегнул к маневрированию и совершил столкновение с двигавшимся впереди попутно автомобилем», — сообщил Новомосковский городской суд.

После столкновения Chery изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и там столкнулся с Renault Symbol. Оба водителя скончались на месте, а Збирун с места происшествия скрылся.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.