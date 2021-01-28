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В конце 2020 года в Туле и области подорожали свинина, яйца и творог

В конце 2020 года в Туле и области подорожали свинина, яйца и творог

Зато цены на рыбу снизились.

Годовая инфляция в Тульской области в декабре 2020 года ускорилась
на 0,9 процентных пункта и составила 6,1%. В основном на такую динамику повлияло ослабление рубля в предыдущие месяцы, увеличение издержек
производителей, которые используют импортные компоненты. 
 
В целом инфляция на продовольствие по итогам минувшего декабря
составила 7,7%, поскольку ускорился рост цен на свинину, куриное мясо и
яйца. Сказалось удорожание импортных кормов при невысоком урожае
отечественных кормовых культур. Молоко, творог и сметана прибавили в
цене из-за роста цен на зарубежное оборудование.
 
А вот цены на рыбу стали снижаться – это связано, в том числе, с
увеличением предложения российских промысловых компаний. 
На непродовольственном рынке Тульской области в декабре темп
прироста цен составил 0,2 п. п. – до 5,8%. Товары некоторых
групп бытовой техники, электроники распродавались ещё по старым ценам и из складских запасов, и предложение по ним сократилось.
 
Подорожали импортные автомобили, их комплектующие – также сказалось
увеличение спроса при ограниченном предложении.
 
В прошлом году в Тульской области абонентская плата за доступ к
сети Интернет была ниже общероссийского уровня. В декабре федеральные
операторы связи начали подстройку тарифов, чтобы выровнять их. Это
привело к ускорению темпов роста цен на услуги связи в регионе на 0,8 п. п.
– до 3,9%.
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:43 0
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