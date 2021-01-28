В конце 2020 года в Туле и области подорожали свинина, яйца и творог

Зато цены на рыбу снизились.

Годовая инфляция в Тульской области в декабре 2020 года ускорилась

на 0,9 процентных пункта и составила 6,1%. В основном на такую динамику повлияло ослабление рубля в предыдущие месяцы, увеличение издержек

производителей, которые используют импортные компоненты.

В целом инфляция на продовольствие по итогам минувшего декабря

составила 7,7%, поскольку ускорился рост цен на свинину, куриное мясо и

яйца. Сказалось удорожание импортных кормов при невысоком урожае

отечественных кормовых культур. Молоко, творог и сметана прибавили в

цене из-за роста цен на зарубежное оборудование.

А вот цены на рыбу стали снижаться – это связано, в том числе, с

увеличением предложения российских промысловых компаний.

На непродовольственном рынке Тульской области в декабре темп

прироста цен составил 0,2 п. п. – до 5,8%. Товары некоторых

групп бытовой техники, электроники распродавались ещё по старым ценам и из складских запасов, и предложение по ним сократилось.

Подорожали импортные автомобили, их комплектующие – также сказалось

увеличение спроса при ограниченном предложении.

В прошлом году в Тульской области абонентская плата за доступ к

сети Интернет была ниже общероссийского уровня. В декабре федеральные

операторы связи начали подстройку тарифов, чтобы выровнять их. Это

привело к ускорению темпов роста цен на услуги связи в регионе на 0,8 п. п.

– до 3,9%.