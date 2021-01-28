Туляки активно покупают жилье в новостройках

За год жители региона открыли более 1300 эскроу-счетов.

Жители Тульской области открыли 1415 счетов эскроу, на которых размещено более 3,7 млрд рублей. Для сравнения: год назад в регионе был открыт только 61 такой счет. Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

С июля 2019 года девелоперы могут привлекать деньги граждан только через счета эскроу. Они предназначены для безопасного проведения расчетов между продавцом и покупателем.

На этапе строительства деньги будущих владельцев жилья размещают на счетах эскроу, а застройщик получит доступ к ним только после сдачи дома в эксплуатацию. До этого момента все расходы строительные фирмы несут за счёт собственных средств и кредитов.

Правила использования счетов эскроу гарантируют защиту средств дольщиков. Если застройщик по какой-то причине не выполнит свои обязательства, деньги будут возвращены покупателю.