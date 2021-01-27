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В Кировском сквере рухнула новогодняя ёлка
Видео Серафимы Зайцевой, фото «Тула Жесть».

В Кировском сквере рухнула новогодняя ёлка

Обошлось без пострадавших.

Кадрами произошедшего очевидцы поделились в социальных сетях. Ёлка с игрушками, установленная в Кировском сквере на ул. Кутузова, рухнула. Происшествие попало на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо водителя. На записи видно, что рядом с ёлкой никого не было.

«Ёлка как бы намекает, что Новый год прошел!» — пишут пользователи ВК.

Внимание на левую часть видео:

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