В Кировском сквере рухнула новогодняя ёлка

Видео Серафимы Зайцевой, фото «Тула Жесть».

Кадрами произошедшего очевидцы поделились в социальных сетях. Ёлка с игрушками, установленная в Кировском сквере на ул. Кутузова, рухнула. Происшествие попало на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо водителя. На записи видно, что рядом с ёлкой никого не было.

«Ёлка как бы намекает, что Новый год прошел!» — пишут пользователи ВК.

Внимание на левую часть видео: