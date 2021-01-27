Видео Серафимы Зайцевой, фото «Тула Жесть».
В Кировском сквере рухнула новогодняя ёлка
Обошлось без пострадавших.
Кадрами произошедшего очевидцы поделились в социальных сетях. Ёлка с игрушками, установленная в Кировском сквере на ул. Кутузова, рухнула. Происшествие попало на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо водителя. На записи видно, что рядом с ёлкой никого не было.
«Ёлка как бы намекает, что Новый год прошел!» — пишут пользователи ВК.
Внимание на левую часть видео:
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