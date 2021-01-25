Женская футбольная команда хочет играть в Первой лиге. Но денег на турнир нет

Клуб частный, создан силами тренера Дмитрия Шароварова, живет и развивается на деньги родителей спортсменок. Но за несколько лет частью спортивной жизни Тульской области ЖФК так и не стал.

Дмитрий Шароваров – Мы успели поиграть на ЦФО, выиграли первенство области. Девочки набрались опыта, некоторые уехали в другие города, так как перспектив для развития спортивной карьеры в Туле не видят. Одна спортсменка заключила профессиональный контракт с клубом «Рязань ВДВ», другая поступила в академию «Чертаново» в Москве.

У взрослых футболисток есть шанс поиграть в Первой лиге в чемпионате России — Первенстве СФФ «Центр», который стартует в начале февраля. По подсчетам тренера, на турнир нужно около 537 тысяч рублей.

По словам Дмитрия, он обратился в областную федерацию футбола.

– Мне сказали: собирай команду, начинай тренировочный процесс. Но после Нового года я получил отказ. Якобы слишком поздно обратились, нам не успели выделить деньги. Оказалось, не было еще каких-то документов. Это печально, потому что нас уже внесли в календарь первенства по мини-футболу. Тулу ждут в турнире! Отказываться мы не спешим — надеемся, что найдется спонсор.

Спортсменки занимаются в одном из спортивных залов Тулы. Правда, условия для занятий спортом здесь не самые подходящие — помещение давно не ремонтировали.

В составе клуба 35 футболисток, это четыре возрастные группы — от пяти лет и старше. В среднем один выезд на соревнования спортсменкам обходится в 5 000 рублей. В эту сумму входят и тесты на коронавирус, которые теперь нужно обязательно сдавать перед некоторыми турнирами.

– Нам нужна финансовая поддержка, чтобы мы могли спокойно выезжать на турниры, чтобы девчонки играли в нормальной экипировке. Что касается участия в Первенстве СФФ, думаю, в первом сезоне возможно и не будет тех результатов, которых хочется. Во втором сезоне покажем себя достойно, — говорит Дмитрий Шароваров.

Цель тренера — развивать женский футбол в Тульской области, чтобы перспективные спортсменки не уезжали в другие регионы, а оставались играть в нашем регионе.

Myslo обратился за комментарием в министерство спорта Тульской области. Ведомство в курсе этой ситуации. Нам сообщили, что в ближайшее время проведут рабочую встречу с тренером Шароваровым, чтобы помочь найти финансирование на турнир.

Мы следим за развитием событий.

22-летняя Виктория Мустафина — тулячка, но строить спортивную карьеру уехала в Ростов. Два года играла за местную «Дончанку». Соскучившись по родному городу, решила вернуться.

– У нас нет качественного инвентаря для тренировок, мячи в плохом состоянии, зал разваливается… Знаю, что многие девочки хотят играть в футбол, но у них нет денег, чтобы заниматься, поэтому футболистки и уезжают в другие города. Хочется, чтобы в Туле была своя женская команда. Даже в Калуге и Орле есть такие!

Моя мечта — поиграть в национальной сборной по большому футболу. Болею за «Барселону», нравится Месси. Когда наиграюсь, хочу стать тренером, желательно в Туле.

8-летняя Милослава Потапова стала лучшим игроком в матче против мальчиков, забив три гола.

– Я нападающий, постоянно тренируюсь, поэтому много забиваю. Футбол люблю, хотя сначала мне не хотелось им заниматься. В секцию меня привел папа. На первой тренировке немного волновалась и расплакалась.

Увлекаемся футболом вместе с папой, смотрим матчи. Хороший футболист должен много заниматься, тогда у него всё получится.

8-летнюю Вику Захарову на футбол тоже привел папа.

– Помню первую тренировку, была ознакомительная — мы учились работать с мячом, познакомились с девочками. Сейчас хожу на тренировки не только потому, что папа заставляет, мне самой нравится этот вид спорта! Хочу быть хорошей футболисткой.

Я вратарь, мне нравится ловить мячи. Хороший голкипер должен быть ловким, прыгучим, внимательным.

13-летняя Софья Мурлычева рассказала:

– Профессионально занимаюсь футболом около двух лет, а до этого играла во дворе вместе с папой. Этот вид спорта очень крутой! Футбол — командная игра, ты должен чувствовать партнеров по команде. Это связывает, воспитывает характер, дружбу.

Я нападающий. Секрет хорошего форварда в постоянных тренировках, умении анализировать поле. Нужно тренировать удары с разных позиций, заниматься бегом.

Задумывалась, кем хочу стать. Хочу связать жизнь с футболом, поиграть в других странах — Бразилии, Франции.