новости
новости
Регистрация
Женская футбольная команда хочет играть в Первой лиге. Но денег на турнир нет

Женская футбольная команда хочет играть в Первой лиге. Но денег на турнир нет

В редакцию Myslo обратился женский футбольный клуб «Тула». У команды проблемы с финансированием.

Клуб частный, создан силами тренера Дмитрия Шароварова, живет и развивается на деньги родителей спортсменок. Но за несколько лет частью спортивной жизни Тульской области ЖФК так и не стал.

Дмитрий Шароваров

– Мы успели поиграть на ЦФО, выиграли первенство области. Девочки набрались опыта, некоторые уехали в другие города, так как перспектив для развития спортивной карьеры в Туле не видят. Одна спортсменка заключила профессиональный контракт с клубом «Рязань ВДВ», другая поступила в академию «Чертаново» в Москве.

У взрослых футболисток есть шанс поиграть в Первой лиге в чемпионате России — Первенстве СФФ «Центр», который стартует в начале февраля. По подсчетам тренера, на турнир нужно около 537 тысяч рублей.

По словам Дмитрия, он обратился в областную федерацию футбола.

– Мне сказали: собирай команду, начинай тренировочный процесс. Но после Нового года я получил отказ. Якобы слишком поздно обратились, нам не успели выделить деньги. Оказалось, не было еще каких-то документов. Это печально, потому что нас уже внесли в календарь первенства по мини-футболу. Тулу ждут в турнире! Отказываться мы не спешим — надеемся, что найдется спонсор.

Спортсменки занимаются в одном из спортивных залов Тулы. Правда, условия для занятий спортом здесь не самые подходящие — помещение давно не ремонтировали.

В составе клуба 35 футболисток, это четыре возрастные группы — от пяти лет и старше. В среднем один выезд на соревнования спортсменкам обходится в 5 000 рублей. В эту сумму входят и тесты на коронавирус, которые теперь нужно обязательно сдавать перед некоторыми турнирами.

– Нам нужна финансовая поддержка, чтобы мы могли спокойно выезжать на турниры, чтобы девчонки играли в нормальной экипировке. Что касается участия в Первенстве СФФ, думаю, в первом сезоне возможно и не будет тех результатов, которых хочется. Во втором сезоне покажем себя достойно, — говорит Дмитрий Шароваров.

Цель тренера — развивать женский футбол в Тульской области, чтобы перспективные спортсменки не уезжали в другие регионы, а оставались играть в нашем регионе.

Myslo обратился за комментарием в министерство спорта Тульской области. Ведомство в курсе этой ситуации. Нам сообщили, что в ближайшее время проведут рабочую встречу с тренером Шароваровым, чтобы помочь найти финансирование на турнир.

Мы следим за развитием событий.

 

22-летняя Виктория Мустафина — тулячка, но строить спортивную карьеру уехала в Ростов. Два года играла за местную «Дончанку». Соскучившись по родному городу, решила вернуться.

– У нас нет качественного инвентаря для тренировок, мячи в плохом состоянии, зал разваливается… Знаю, что многие девочки хотят играть в футбол, но у них нет денег, чтобы заниматься, поэтому футболистки и уезжают в другие города. Хочется, чтобы в Туле была своя женская команда. Даже в Калуге и Орле есть такие!

Моя мечта — поиграть в национальной сборной по большому футболу. Болею за «Барселону», нравится Месси. Когда наиграюсь, хочу стать тренером, желательно в Туле.

8-летняя Милослава Потапова стала лучшим игроком в матче против мальчиков, забив три гола.

– Я нападающий, постоянно тренируюсь, поэтому много забиваю. Футбол люблю, хотя сначала мне не хотелось им заниматься. В секцию меня привел папа. На первой тренировке немного волновалась и расплакалась.

Увлекаемся футболом вместе с папой, смотрим матчи. Хороший футболист должен много заниматься, тогда у него всё получится.

8-летнюю Вику Захарову на футбол тоже привел папа.

– Помню первую тренировку, была ознакомительная — мы учились работать с мячом, познакомились с девочками. Сейчас хожу на тренировки не только потому, что папа заставляет, мне самой нравится этот вид спорта! Хочу быть хорошей футболисткой.

Я вратарь, мне нравится ловить мячи. Хороший голкипер должен быть ловким, прыгучим, внимательным.

13-летняя Софья Мурлычева рассказала:

– Профессионально занимаюсь футболом около двух лет, а до этого играла во дворе вместе с папой. Этот вид спорта очень крутой! Футбол — командная игра, ты должен чувствовать партнеров по команде. Это связывает, воспитывает характер, дружбу.

Я нападающий. Секрет хорошего форварда в постоянных тренировках, умении анализировать поле. Нужно тренировать удары с разных позиций, заниматься бегом.

Задумывалась, кем хочу стать. Хочу связать жизнь с футболом, поиграть в других странах — Бразилии, Франции.

Галерея
ЖФК "Тула", Фото: 1
ЖФК "Тула", Фото: 2
ЖФК "Тула", Фото: 3
ЖФК "Тула", Фото: 4
ЖФК "Тула", Фото: 5
ЖФК "Тула", Фото: 6
ЖФК "Тула", Фото: 7
ЖФК "Тула", Фото: 8
ЖФК "Тула", Фото: 9
ЖФК "Тула", Фото: 10
ЖФК "Тула", Фото: 11
ЖФК "Тула", Фото: 12
ЖФК "Тула", Фото: 13
ЖФК "Тула", Фото: 14
ЖФК "Тула", Фото: 15
ЖФК "Тула", Фото: 16
ЖФК "Тула", Фото: 17
ЖФК "Тула", Фото: 18
ЖФК "Тула", Фото: 19
ЖФК "Тула", Фото: 20
ЖФК "Тула", Фото: 21
ЖФК "Тула", Фото: 22
ЖФК "Тула", Фото: 23
ЖФК "Тула", Фото: 24
ЖФК "Тула", Фото: 25
ЖФК "Тула", Фото: 26
ЖФК "Тула", Фото: 27
ЖФК "Тула", Фото: 28
ЖФК "Тула", Фото: 29
ЖФК "Тула", Фото: 30
ЖФК "Тула", Фото: 31
ЖФК "Тула", Фото: 32
ЖФК "Тула", Фото: 33
ЖФК "Тула", Фото: 34
ЖФК "Тула", Фото: 35
ЖФК "Тула", Фото: 36
ЖФК "Тула", Фото: 37
ЖФК "Тула", Фото: 38
ЖФК "Тула", Фото: 39
ЖФК "Тула", Фото: 40
ЖФК "Тула", Фото: 41
ЖФК "Тула", Фото: 42
ЖФК "Тула", Фото: 43
ЖФК "Тула", Фото: 44
ЖФК "Тула", Фото: 45
ЖФК "Тула", Фото: 46
ЖФК "Тула", Фото: 47
ЖФК "Тула", Фото: 48
ЖФК "Тула", Фото: 49
ЖФК "Тула", Фото: 50
ЖФК "Тула", Фото: 51
ЖФК "Тула", Фото: 52
ЖФК "Тула", Фото: 53
ЖФК "Тула", Фото: 54
ЖФК "Тула", Фото: 55
ЖФК "Тула", Фото: 56
ЖФК "Тула", Фото: 57
ЖФК "Тула", Фото: 58
ЖФК "Тула", Фото: 59
ЖФК "Тула", Фото: 60
ЖФК "Тула", Фото: 61
ЖФК "Тула", Фото: 62
ЖФК "Тула", Фото: 63
ЖФК "Тула", Фото: 64
ЖФК "Тула", Фото: 65
ЖФК "Тула", Фото: 66
ЖФК "Тула", Фото: 67
ЖФК "Тула", Фото: 68
ЖФК "Тула", Фото: 69
ЖФК "Тула", Фото: 70
ЖФК "Тула", Фото: 71
ЖФК "Тула", Фото: 72
ЖФК "Тула", Фото: 73
ЖФК "Тула", Фото: 74
ЖФК "Тула", Фото: 75
ЖФК "Тула", Фото: 76
ЖФК "Тула", Фото: 77
ЖФК "Тула", Фото: 78
ЖФК "Тула", Фото: 79
ЖФК "Тула", Фото: 80
ЖФК "Тула", Фото: 81
ЖФК "Тула", Фото: 82
ЖФК "Тула", Фото: 83
ЖФК "Тула", Фото: 84
ЖФК "Тула", Фото: 85
ЖФК "Тула", Фото: 86
ЖФК "Тула", Фото: 87
ЖФК "Тула", Фото: 88
ЖФК "Тула", Фото: 89
ЖФК "Тула", Фото: 90
ЖФК "Тула", Фото: 91
ЖФК "Тула", Фото: 92
ЖФК "Тула", Фото: 93
ЖФК "Тула", Фото: 94
ЖФК "Тула", Фото: 95
ЖФК "Тула", Фото: 96
ЖФК "Тула", Фото: 97
ЖФК "Тула", Фото: 98
ЖФК "Тула", Фото: 99
ЖФК "Тула", Фото: 100
ЖФК "Тула", Фото: 101
ЖФК "Тула", Фото: 102
ЖФК "Тула", Фото: 103
ЖФК "Тула", Фото: 104
ЖФК "Тула", Фото: 105
ЖФК "Тула", Фото: 106
ЖФК "Тула", Фото: 107
ЖФК "Тула", Фото: 108
ЖФК "Тула", Фото: 109
ЖФК "Тула", Фото: 110
ЖФК "Тула", Фото: 111
ЖФК "Тула", Фото: 112
ЖФК "Тула", Фото: 113
ЖФК "Тула", Фото: 114
ЖФК "Тула", Фото: 115
ЖФК "Тула", Фото: 116
ЖФК "Тула", Фото: 117
ЖФК "Тула", Фото: 118
ЖФК "Тула", Фото: 119
ЖФК "Тула", Фото: 120
ЖФК "Тула", Фото: 121
ЖФК "Тула", Фото: 122
ЖФК "Тула", Фото: 123
ЖФК "Тула", Фото: 124
ЖФК "Тула", Фото: 125
ЖФК "Тула", Фото: 126
ЖФК "Тула", Фото: 127
ЖФК "Тула", Фото: 128
ЖФК "Тула", Фото: 129
ЖФК "Тула", Фото: 130
ЖФК "Тула", Фото: 131
ЖФК "Тула", Фото: 132
ЖФК "Тула", Фото: 133
ЖФК "Тула", Фото: 134
ЖФК "Тула", Фото: 135
ЖФК "Тула", Фото: 136
ЖФК "Тула", Фото: 137
ЖФК "Тула", Фото: 138
ЖФК "Тула", Фото: 139
ЖФК "Тула", Фото: 140
ЖФК "Тула", Фото: 141
ЖФК "Тула", Фото: 142
ЖФК "Тула", Фото: 143
ЖФК "Тула", Фото: 144
ЖФК "Тула", Фото: 145
ЖФК "Тула", Фото: 146
ЖФК "Тула", Фото: 147
ЖФК "Тула", Фото: 148
ЖФК "Тула", Фото: 149
ЖФК "Тула", Фото: 150
ЖФК "Тула", Фото: 151
ЖФК "Тула", Фото: 152
ЖФК "Тула", Фото: 153
ЖФК "Тула", Фото: 154
ЖФК "Тула", Фото: 155
ЖФК "Тула", Фото: 156
ЖФК "Тула", Фото: 157
ЖФК "Тула", Фото: 158
ЖФК "Тула", Фото: 159
ЖФК "Тула", Фото: 160
ЖФК "Тула", Фото: 161
ЖФК "Тула", Фото: 162
ЖФК "Тула", Фото: 163
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:20 +3
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Шароваров
Место
Тула
Прочее
женский футболмини-футболспорт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бродячие собаки в Туле: куда пожаловаться и что происходит с ними после отлова
Бродячие собаки в Туле: куда пожаловаться и что происходит с ними после отлова
Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»
Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.