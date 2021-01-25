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За прошлую неделю в Туле и области cкончались 50 пациентов с COVID-19

За прошлую неделю в Туле и области cкончались 50 пациентов с COVID-19

Общее число заболевших с 18 по 25 января – 1362 человека.

За минувшую неделю в Туле и области зафиксировано 1362 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.
 
50 пациентов, в возрасте от 49 лет до 91 года, скончались. У всех погибших в анамнезе имеются хронические заболевания. Выздоровел 1421 человек.
 
С начала пандемии в области зарегистрировано 27 867 случаев заболевания, 25 005 – выздоровления и 960 летальных исходов. 
 
 
Сюжет: Коронавирус
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