Талантливым школьникам и студентам в Туле будут платить от 5000 до 9000 рублей

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В День студента состоялось вручение именных стипендий администрации города.

В молодёжном многопрофильном центре «Родина» состоялся праздник, приуроченный ко Дню российского студенчества. 40 студентов и школьников получили именные стипендии администрации города за отличные успехи в учебе, активную жизненную позицию и достижения в творческой, спортивной и интеллектуальной деятельности.

Их вручили глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, глава города Ольга Слюсарева и начальник управления по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными категориями населения Екатерина Чуракова.

Дмитрий Миляев пожелал студентам добиться успехов в учебной деятельности и найти свое место в профессиональной сфере, а ученикам школ – определиться с будущим призванием и принести пользу своей семье и своему родному краю.

Именные стипендии ежегодно вручаются администрацией города Тулы в целях поощрения талантливой учащейся и студенческой молодежи. Студентам вузов выплачивают 9000 рублей, студентам техникумов и училищ – 8000 рублей, а школьникам – 5000 рублей.