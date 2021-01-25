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Бывший замглавы Тулы стал директором фирмы, которая обслуживает в городе 12 коммерческих маршрутов
Фото: архив Myslo.

Бывший замглавы Тулы стал директором фирмы, которая обслуживает в городе 12 коммерческих маршрутов

Алексей Крыгин возглавляет ООО «Тульская ТК» с конца прошлого года.

С этого года ООО «Тульская ТК» обслуживает в Туле 12 маршрутов: 2, 7, 11-а, 16, 23, 27, 21-а, 36-а, 39-а, 44, 52-в, 72.

Директором ООО с 25 декабря прошлого года является Алексей Крыгин, занимавший с 2017 года до лета 2020 года должность заместителя главы администрации города Тулы — начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству.

В ноябре и декабре прошлого года «Тульская ТК» выиграла ряд закупок на перевозки в Ленинском районе и Туле. Заказчиком тут выступила городская администрация.

Кроме этого у фирмы имеются три «областные» закупки – на перевозки в районах.

 

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