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Тулячка ударила сожителя ножом, но в колонию не поедет
Изображение Pexels с сайта Pixabay.

Тулячка ударила сожителя ножом, но в колонию не поедет

Суд назначил женщине обязательные работы.

Суд вынес приговор 51-летней тулячке, которая обвинялась по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
 
Преступление было совершено вечером 11 октября прошлого года. Тогда женщина находилась в квартире у сожителя, поссорилась с ним и ударила мужчину кухонным ножом в живот. К счастью, повреждение было легким для его здоровья.
 
«Суд учел мнение государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимую к 240 часам обязательных работ. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:38 0
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