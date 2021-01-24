Тулячка ударила сожителя ножом, но в колонию не поедет

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Суд вынес приговор 51-летней тулячке, которая обвинялась по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Преступление было совершено вечером 11 октября прошлого года. Тогда женщина находилась в квартире у сожителя, поссорилась с ним и ударила мужчину кухонным ножом в живот. К счастью, повреждение было легким для его здоровья.

«Суд учел мнение государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимую к 240 часам обязательных работ. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.