Погода в Туле 25 января: облачно и небольшой дождь

Изображение Jill Wellington с сайта Pixabay.

По данным регионального МЧС, 25 января на территории Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя. Утром местами туман, в отдельных районах слабый гололед.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем -1…+4°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.