На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева
В общей сложности в них могут разместиться до 200 человек.
На территории Тульской области проходят автомобильные дороги
федерального значения М-2 «Крым» и М-4 «Дон». На них имеется 9 опасных
участков: 6 – на трассе М-2 «Крым» и 3 – на трассе М-4 «Дон».
В связи с погодными условиями для предотвращения происшествий на этих участках организована работа 10 передвижных пунктов обогрева. В общей сложности в них могут разместиться до 200 человек.
На федеральной трассе М-2 развернуто 5 пунктов обогрева:
- 136 км ( Заокский район)
- 164 км (ГО Тула)
- 191 км и пересечение с Р-132 (Тула)
- 209 км (Щекинский район)
- 254 км (Плавский район).
5 пунктов на федеральной трассе М-4:
- 175 км (Веневский район);
- 219 км (Узловский район);
- 242 км (Богородицкий район);
- 265 км (Воловский район);
- 297 км (Ефремовский район).
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