новости
новости
Регистрация
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева

На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева

В общей сложности в них могут разместиться до 200 человек.

На территории Тульской области проходят автомобильные дороги
федерального значения М-2 «Крым» и М-4 «Дон». На них имеется 9 опасных
участков: 6 – на трассе М-2 «Крым» и 3 – на трассе М-4 «Дон».
В связи с погодными условиями для предотвращения происшествий на этих участках организована работа 10 передвижных пунктов обогрева. В общей сложности в них могут разместиться до 200 человек.
 
На федеральной трассе М-2 развернуто 5 пунктов обогрева:
  • 136 км ( Заокский район)
  • 164 км (ГО Тула)
  • 191 км и пересечение с Р-132 (Тула)
  • 209 км (Щекинский район)
  • 254 км (Плавский район).
5 пунктов на федеральной трассе М-4:
  • 175 км (Веневский район);
  • 219 км (Узловский район);
  • 242 км (Богородицкий район);
  • 265 км (Воловский район);
  • 297 км (Ефремовский район).
Галерея
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева, Фото: 1
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева, Фото: 2
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева, Фото: 3
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева, Фото: 4
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева, Фото: 5
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева, Фото: 6
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева, Фото: 7
На федеральных трассах в Тульской области МЧС развернуло 10 пунктов обогрева, Фото: 8
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:31 +1
Другие статьи по темам
Событие
пункт обогрева
Место
Тульская областьТула
Прочее
ГУ МЧС России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошел международный турнир по шахматам
В Туле прошел международный турнир по шахматам
У 201 жителя Тульской области за сутки подтвержден коронавирус
У 201 жителя Тульской области за сутки подтвержден коронавирус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.