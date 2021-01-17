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Тульскую область ожидает аномально холодная ночь на 18 января

Тульскую область ожидает аномально холодная ночь на 18 января

Отклонение от нормы на 6-12 градусов ниже нормы сохранится в ЦФО России до 20 января.

Ночь с воскресенья на понедельник в Тульской области может стать одной и самых холодных за последние несколько лет. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте регионального ГУ МЧС России, температура воздуха будет колебаться от -23 до -28°С. 

Гидрометцентр выпустил предупреждение об «аномально холодной погоде» на большей части России. На европейской территории страны возможно отклонение от нормы до 15°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Центральном федеральном округе (большая часть округа) на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры – от -20°C до -30°C»,— приводит «РИА Новости» слова Вильфанда.

Отмечается, что на следующей неделе снегопады продолжатся, но будут не такими сильными. Потепление до температур, близких к нулю, придет в центр европейской части России к концу предстоящей рабочей недели. В то же время оттепель синоптики не прогнозируют.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:23 +5
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