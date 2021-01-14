новости
новости
Регистрация
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Тульской области на треть

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Тульской области на треть

По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Тульской области оформили 3,1 тыс. ипотечных кредитов более чем на 6 млрд рублей.

По сравнению с 2019 годом по сумме выданных кредитов результат вырос на 31%.

В целом по стране по итогам 2020 года клиенты ВТБ оформили 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года. По расчетам ВТБ, всего российские банки в прошлом году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Таким образом, ВТБ занимает около четверти на рынке жилищных кредитов в России.

Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (324 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (78,9 млрд рублей), Республика Татарстан (35,3 млрд), Новосибирская (33,5 млрд) и Свердловская (27,2 млрд) области. Средний чек по ипотечному кредиту вырос на 8% и достиг 2,6 млн рублей.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой. Клиенты ВТБ уже оформили в рамках льготной программы свыше 63 тысяч кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Почти половина выдач приходится на Москву и область – 18 тыс. кредитов на 94 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем продаж составил 24,5 млрд рублей, Республике Татарстан – 8 млрд, Новосибирской области – 6,6 млрд, Краснодарском крае – 6,4 млрд.

Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году более 114 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 255 млрд рублей. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 г.

«Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 г. оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн рублей. ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав почти триллион рублей ипотеки. В год пандемии этому способствовали цифровизация бизнеса (мы первыми на рынке провели полностью дистанционную сделку), снижение ставок, которое повлияло и на сокращение долговой нагрузки населения, крупнейший рост спроса на рефинансирование и, конечно, – льготная госпрограмма», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«По нашей оценке, рынок пока далек от насыщения – отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов. Уверен, что высокий спрос на ипотеку с господдержкой сохранится и в этом году, во многом – благодаря низкой ставке. Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году», – добавил топ-менеджер ВТБ.

«В 2020 году ВТБ неоднократно снижал ставки по всем ипотечным программам и сейчас предлагает одни из лучших условий. Это позволяет нам удерживать лидерство в этом сегменте и занимать существенную долю рынка в регионе. Как мы видим, более трех тысяч тульских семей в 2020 году уже улучшили свои жилищные условия с помощью ВТБ», – отметила Светлана Мужичкова, управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:10
Другие статьи по темам
Событие
Банк ВТБ
Люди
Анатолий ПечатниковСветлана Мужичкова
Место
Тула
Прочее
ипотека

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Осужденный тульской колонии вышел в финал песенного конкурса «Калина красная»
Осужденный тульской колонии вышел в финал песенного конкурса «Калина красная»
К чему может привести смена главы КПРФ?
К чему может привести смена главы КПРФ?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.