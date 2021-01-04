Тульские десантники поздравили с Новым годом воспитанников школы-интерната

Фото: ic.pics.livejournal.com

Военные на свои личные средства купили ребятам подарки, а те устроили для гостей праздничное чаепитие.

Военнослужащие 106-й гвардейской дивизии ВДВ посетили воспитанников Барсуковской школы-интерната имени А. М. Гаранина. Встречать новый год в интернате по разным причинам остались 7 ребят, и десантники решили подарить им маленький праздник.

Подарки военные закупали на свои личные средства, заранее узнав у воспитателей, что именно хотели бы получить дети. Среди пожеланий – новые кроссовки, мобильный интернет-роутер, наушники, косметика и бижутерия.

Поздравительная акция была организована десантниками по личной инициативе – они уже не первый раз навещают ребят, а те неизменно приглашают гостей на чай и с интересом слушают их рассказы.