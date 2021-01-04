В Туле росгвардейцы задержали мужчину, ударившего прохожего гитарой

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм"

Инцидент произошел на улице Кауля – к дежурившим на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратился мужчина и рассказал, что неизвестный ему гражданин ударил его по голове гитарой.

Недалеко от места происшествия росгвардейцы заметили мужчину, по приметам похожего на злоумышленника. 25-летний ранее судимый местный житель был задержан и передан сотрудникам полиции. Как выяснилось позже, причиной нападения стала словесная перепалка.