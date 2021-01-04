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Пьяный туляк катался по городу на каршеринговой иномарке
Фото из архива MySlo

Пьяный туляк катался по городу на каршеринговой иномарке

Полицейские составили в отношении мужчины административный материал.

Во время несения службы на улицах Тулы сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки каршеринговый автомобиль. За рулём находился пьяный мужчина – в отношении него был составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

В праздничные дни сотрудники регионального УГИБДД будут уделять повышенное пользователям каршеринга. За неделю до Нового года такие водители допустили более 10 нарушений ПДД и стали участниками трёх автоаварий.

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