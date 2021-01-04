Алексей Эрк поздравил родителей первого туляка, родившегося в 2021 году

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Мальчик появился на свет в пять часов утра 1 января. Всего в первую ночь года в регионе родились 8 малышей.

Глава регионального минздрава Алексей Эрк посетил родильный дом № 1 г. Тулы имени Гумилевской и поздравил с выпиской тулячку, ставшую мамой в ночь на 1 января.

Татьяна и Александр Шадыри стали родителями впервые. Мальчик весом 3600 граммов и ростом 52 см родился в 5 часов утра. Супруги – военные медики, работают в 39-м отдельном медицинском отряде воздушно-десантных войск. Алексей Эрк поздравил семью с рождением ребенка и вручил подарочный набор.

– 1 января в вашей семье произошло настоящее новогоднее чудо, вы стали родителями. Вдвойне приятно, что это произошло в семье медицинских работников. Желаю малышу расти здоровым, способным и счастливым, а вашей семье – взаимопонимания, счастья любви, – сказал министр.

Ежегодно в четырех роддомах региона и областном перинатальном центре рождаются более 10 тысяч малышей. Около трети из них появляются на свет в роддоме № 1 Тулы. В ночь на 1 января в регионе родились 8 детей, 6 мальчиков и 2 девочки.