Дежурным по городу 2 января назначен Дмитрий Ярцев

От администрации Тулы также назначены дежурные по территориальным округам.

2 января организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

Сегодня дежурный по городу – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев. Дмитрий Олегович Ярцев доступен по телефону: 8-930-795-55-50



Дежурные по округам:

Центральный округ – заместитель начальника главного управления Вадим Новиков;

Зареченский округ – заместитель начальника главного управления – начальник отдела по благоустройству Александр Сивунов;

Привокзальный округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Алексей Мазуров;

Пролетарский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Иван Яковлев;

Советский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Елена Комарова.