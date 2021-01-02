Дежурным по городу 2 января назначен Дмитрий Ярцев
От администрации Тулы также назначены дежурные по территориальным округам.
2 января организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.
Сегодня дежурный по городу – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев. Дмитрий Олегович Ярцев доступен по телефону: 8-930-795-55-50
Дежурные по округам:
Центральный округ – заместитель начальника главного управления Вадим Новиков;
Зареченский округ – заместитель начальника главного управления – начальник отдела по благоустройству Александр Сивунов;
Привокзальный округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Алексей Мазуров;
Пролетарский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Иван Яковлев;
Советский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Елена Комарова.
По всем вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).