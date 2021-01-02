В Тульской области 30-летний водитель опрокинул Scania в кювет

Молодой человек 1990 года рождения, управлял автомобилем Scania с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. Затем авто перевернулось. В результате ДТП водитель получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Уважаемые водители! Большинство аварий случается по причине не соблюдения Правил дорожного движения: выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, не соблюдение требований дорожных знаков и разметки. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!