новости
новости
Регистрация
В Тульской области 30-летний водитель опрокинул Scania в кювет

В Тульской области 30-летний водитель опрокинул Scania в кювет

ДТП произошло 1 января в 10.00 на 10-ом километре автодороги «Дон-Куркино» Куркинского района.

Молодой человек 1990 года рождения, управлял автомобилем Scania с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. Затем авто перевернулось. В результате ДТП водитель получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Уважаемые водители! Большинство аварий случается по причине не соблюдения Правил дорожного движения: выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, не соблюдение требований дорожных знаков и разметки. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:26 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Куркинский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Офлайн: куда сходить всей семьей на каникулах
Офлайн: куда сходить всей семьей на каникулах
Дежурным по городу 2 января назначен Дмитрий Ярцев
Дежурным по городу 2 января назначен Дмитрий Ярцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.