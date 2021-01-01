Погода 2 января в Тульской области: мокрый снег и дождь

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В субботу 2 января на территории Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега.

По данным регионального МЧС, утром местами слабый гололед и туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем −3…+2?С. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м., во время осадков — 5000 м.