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Погода 2 января в Тульской области: мокрый снег и дождь
Изображение 99mimimi с сайта Pixabay

Погода 2 января в Тульской области: мокрый снег и дождь

Столбик термометра поднимется до +2.

В субботу 2 января на территории Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега.
 
По данным регионального МЧС, утром местами слабый гололед и туман, на дорогах гололедица.
 
 
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем −3…+2?С. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м., во время осадков — 5000 м.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:59 +4
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