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В Новомосковске на ночном пожаре погиб мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Новомосковске на ночном пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла на ул. Калинина.

В ночь на 1 января в Новомосковске Тульской области произошел пожар. По данным МЧС, сообщение о том, что на ул. Калинина горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 03.03.
 
Первый расчет прибыл на место через 5 минут, а еще через 13 было ликвидировано открытое горение. В результате пожара погиб 61-летний мужчина. Кроме того, в квартире сгорело кресло и обгорел диван.
 
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:29 0
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