В Новомосковске на ночном пожаре погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В ночь на 1 января в Новомосковске Тульской области произошел пожар. По данным МЧС, сообщение о том, что на ул. Калинина горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 03.03.

Первый расчет прибыл на место через 5 минут, а еще через 13 было ликвидировано открытое горение. В результате пожара погиб 61-летний мужчина. Кроме того, в квартире сгорело кресло и обгорел диван.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.