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Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой

Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой

Девушку госпитализировали, по предварительной информации, с травмой руки.

Вечером 27 декабря на ул. Ложевой в Туле произошло серьезное ДТП. По словам очевидца, водитель Kia Spectra зацепила снег у края проезжей части и машину занесло. После этого автомобиль влетел левым боком в фонарный столб напротив дома №141.
 
Несмотря на внушительную деформацию корпуса и салона, 24-летней девушке повезло выжить и не получить серьезных травм. По информации на момент публикации новости, пострадавшая находилась в сознании и была госпитализирована с травмой руки.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

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Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 1
Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 2
Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 3
Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 4
Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 5
Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 6
Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 7
Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 8
Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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