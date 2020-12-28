Тулячка чудом выжила в жутком ДТП на ул. Ложевой

Вечером 27 декабря на ул. Ложевой в Туле произошло серьезное ДТП. По словам очевидца, водитель Kia Spectra зацепила снег у края проезжей части и машину занесло. После этого автомобиль влетел левым боком в фонарный столб напротив дома №141.

Несмотря на внушительную деформацию корпуса и салона, 24-летней девушке повезло выжить и не получить серьезных травм. По информации на момент публикации новости, пострадавшая находилась в сознании и была госпитализирована с травмой руки.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.