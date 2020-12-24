В Новомосковске сотрудники ГИБДД сыграли в хоккей с подростками

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

23 декабря, в один из самых «темных» дней в году, в рамках

профилактического мероприятия «Яркие дни» сотрудники ОГИБДД ОМВД

России по г. Новомосковску провели товарищеский матч с воспитанниками

академии хоккея им. Б. П. Михайлова .

Юным хоккеистам удалось вырваться вперед и повести в счете. Но буквально за несколько минут до конца игры хоккеисты Госавтоинспекции г. Новомосковска сравняли счет. По итогам серии буллитов со счетом 4:2 победили воспитанники академии хоккея им. Б. П. Михайлова .

После игры сотрудники Госавтоинспекции вручили ребятам памятные подарки и световозвращатели, изготовленные в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», позволяющие сделать пешехода ярче и заметнее на дороге.

«Выходя на лед, хоккеисты надевают специальную защитную экипировку, которая оберегает их тело от различных травм и повреждений. Использование пешеходами световозвращающих элементов может гарантировать безопасность и даже сохранение жизни пешим участникам дорожного движения в темное время суток. Световозвращатель – это «защитная экипировка» для пешехода», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.