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В Новомосковске сотрудники ГИБДД сыграли в хоккей с подростками
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Новомосковске сотрудники ГИБДД сыграли в хоккей с подростками

Стражи порядка проиграли со счетом 2:4.

23 декабря, в один из самых «темных» дней в году, в рамках
профилактического мероприятия «Яркие дни» сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по г. Новомосковску провели товарищеский матч с воспитанниками
академии хоккея им. Б. П. Михайлова.
 
 
Юным хоккеистам удалось вырваться вперед и повести в счете. Но буквально за несколько минут до конца игры хоккеисты Госавтоинспекции г. Новомосковска сравняли счет. По итогам серии буллитов со счетом 4:2 победили воспитанники академии хоккея им. Б. П. Михайлова.
 
 
После игры сотрудники Госавтоинспекции вручили ребятам памятные подарки и световозвращатели, изготовленные в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», позволяющие сделать пешехода ярче и заметнее на дороге.
 
 
«Выходя на лед, хоккеисты надевают специальную защитную экипировку, которая оберегает их тело от различных травм и повреждений. Использование пешеходами световозвращающих элементов может гарантировать безопасность и даже сохранение жизни пешим участникам дорожного движения в темное время суток. Световозвращатель – это «защитная экипировка» для пешехода», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
 
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:58 +1
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Тульская областьНовомосковск

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