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Энергетики Тульской области переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики Тульской области переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

На территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий, возможен обрыв электропроводов.

На территории региона прогнозируется усиление южного ветра с порывами до 17 метров в секунду, метель, снегопад (высота снежного покрова увеличится на 7-10 см). Из-за этого в «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» введен режим повышенной готовности.

Усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы приступить 132 бригады в количестве 585 человек и 240 единиц техники. В распоряжении филиала «Тулэнерго» находятся 138 резервных источников электроснабжения мощностью 6543,5 кВт, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Получить информацию или направить запрос по вопросу отсутствия электроэнергии можно с помощью чат-бота Viber. О том, как установить чат-бот, вы можете узнать здесь.

Тулэнерго предупреждает: смертельно опасно приближаться к оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии – отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

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вчера, в 23:01 +4
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