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В Туле стартовала акция «Я – Дед Мороз»
Фото из архива Myslo.

В Туле стартовала акция «Я – Дед Мороз»

Рассказываем, как в ней поучаствовать.

В Туле стартовала благотворительная акция «Я — Дед Мороз». Ее проводит ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно с региональной Общественной палатой.
 
- Каждый мечтает о новогодних чудесах, но не ко всем они приходят в дом. В рамках акции «Я — Дед Мороз» любой житель Тульской области может загадать желание для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или не имеет возможности исполнить свою мечту. А мы постараемся эти желания исполнить, — подчеркнули представители ассоциации СМО.
 
Оставить заявку можно:
  • на сайте ассоциации (smo71.ru, форма заявки — по баннеру акции на главной странице) — до 31 декабря;
  • в Резиденции Деда Мороза на территории Центрального парка Тулы — 19, 20, 26 и 27 декабря;
  • в ТРЦ «Гостиный Двор» с 19 по 31 декабря.
В заявке необходимо указать свои контактные данные и рассказать о человеке, который нуждается в заботе и внимании, написать, как его найти и почему важно осуществить именно его желание.
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