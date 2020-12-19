В Туле стартовала акция «Я – Дед Мороз»

Фото из архива Myslo.

В Туле стартовала благотворительная акция «Я — Дед Мороз». Ее проводит ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно с региональной Общественной палатой.

- Каждый мечтает о новогодних чудесах, но не ко всем они приходят в дом. В рамках акции «Я — Дед Мороз» любой житель Тульской области может загадать желание для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или не имеет возможности исполнить свою мечту. А мы постараемся эти желания исполнить, — подчеркнули представители ассоциации СМО.

Оставить заявку можно:

на сайте ассоциации (smo71.ru, форма заявки — по баннеру акции на главной странице) — до 31 декабря;

в Резиденции Деда Мороза на территории Центрального парка Тулы — 19, 20, 26 и 27 декабря;

в ТРЦ «Гостиный Двор» с 19 по 31 декабря.

В заявке необходимо указать свои контактные данные и рассказать о человеке, который нуждается в заботе и внимании, написать, как его найти и почему важно осуществить именно его желание.