Полиция прокомментировала жесткое задержание мужчины в Суворове

Кадр из видео.

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано задержание мужчины сотрудниками полиции. Инцидент произошел накануне в Суворове возле одного из магазинов.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

- Сотрудники полиции при осуществлении профилактических мероприятий обратили внимание на мужчину, который своими действиями нарушал административное законодательство и у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Гражданину предложили проследовать в районный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств нарушения, но он выразил несогласие с этим. Сотрудниками полиции было принято решение применить к нему физическую силу и средства ограничения подвижности — наручники. Его доставили в отдел полиции. На мужчину составлены административные материалы, в том числе, за нахождение в состоянии опьянения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

По информации Myslo, эта история началась в магазине — полицейские собирались составить на мужчину протокол за отсутствие маски, но нарушитель стал вести себя агрессивно, отказываясь выполнять требования сотрудников полиции.

Состояние алкогольного опьянения у мужчины подтвердилось после прохождения медосвидетельствования в суворовской больнице.