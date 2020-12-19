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Как получить льготные лекарства дистанционно?

Как получить льготные лекарства дистанционно?

Разъясняет минздрав Тульской области.

Льготники могут выписать рецепт дистанционно. Для этого нужно позвонить в регистратуру своей поликлиники. Забрать рецепт, получить по нему лекарства и принести их на дом могут родственники, социальные работники или волонтеры.

Люди, не относящиеся к льготной категории граждан, страдающие хроническими заболеваниями и состоящие на диспансерном наблюдении у участкового терапевта или врача-специалиста, также могут выписать рецепт на лекарственные препараты дистанционно.

Во всех остальных случаях пациент должен прийти на прием к врачу, который проведет осмотр, установит диагноз и назначит соответствующее лечение, а при необходимости выпишет рецепт. В дальнейшем получать лекарства по этому рецепту могут родственники или волонтеры.

В случае возникновения вопросов по льготному лекарственному обеспечению пациенты могут обратиться в отдел фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи регионального минздрава по телефону 8(4872) 24-51-46, с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 17.00 в пятницу.

По вопросу приобретения и доставки лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости для жителей, находящихся на самоизоляции, можно обратиться по телефонам горячей линии — 8-800-200-34-11 (круглосуточно) или 8-800-200-52-26 (по будням с 9.00 до 18.00).

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