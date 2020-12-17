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Жители Веневского района жалуются на нарушающие ПДД большегрузы
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Жители Веневского района жалуются на нарушающие ПДД большегрузы

Водители сокращают путь через Стрелецкую Слободу, подвергая опасности местных жителей.

В УМВД России по Тульской области обратились жители Стрелецкой Слободы Веневского района. По их словам, через населенный пункт постоянно ездят большегрузы, которые нарушают ПДД. Из-за узкой проезжей части водители регулярно выезжают на встречку.

Основной причиной интенсивного «грузового потока», по мнению жителей, является не только близость крупного промышленного предприятия, но и сокращение пути на 4 км для проезда на автодорогу Венев — Серебряные Пруды с федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» и в обратном направлении.

На встречу с жителями прибыли глава Управления ГИБДД Вячеслав Лопатников, сотрудники Госавтоинспекции, а также глава администрации МО Веневский район Андрей Шубчинский.

Жителям рассказали, что в 2021 году планируют установить дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» движения для всех видов транспортных средств до 40 км/ч в Стрелецкой Слободе, искусственные неровности, а также весогабаритные рамки (ограничение по высоте) на въезде с автодороги Р-132 «Золотое кольцо» и на улице Свободной г. Венева.

Кроме того, на 163-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо», на съезде в Стрелецкую Слободу, уже установлены дорожные знаки «Направление движения для грузовых автомобилей» в обоих направлениях, согласно которым движение можно осуществлять только по федеральной дороге.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сотрудники Госавтоинспекции на регулярной основе патрулируют данный участок дороги для пресечения нарушений ПДД водителями грузовиков.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:57 +3
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