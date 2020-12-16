В Тульской области побит суточный антирекорд по числу умерших с коронавирусом

В Тульской области за сутки подтвердились еще 206 случаев коронавируса, 183 человека выздоровели, 13 скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии ковидом заразились 19 726 жителей региона, 17 272 вылечились, 590 умерли.

В России за сутки выявлено 26 509 новых случаев коронавируса, зафиксировано 596 летальных исходов, выздоровели 26 490 человек.