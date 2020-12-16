Тульские семьи будут получать социальную помощь по-новому

Законопроект предусматривает совершенно новые подходы к работе с семьями, с которыми будут заключаться социальные контракты. Это поиск работы, открытие собственного дела, преодоление трудной жизненной ситуации.



В период действия социальных контрактов, граждане смогут получить новую профессию или дополнительное профессиональное образование. После успешного обучения — пройти стажировку перед заключением трудового договора.



Гражданам, заключившим социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность решения насущных проблем семьи, препятствующих поступлению регулярных доходов от трудовой деятельности и иных видов занятости граждан.



Выплаты на эти мероприятия будут существенно выше, чем предусмотрено действующей редакцией закона. Размеры выплат и порядок заключения социальных контрактов будет установлен правительством Тульской области.



Только на 2021 год на предоставление государственной социальной помощи по социальным контрактам выделено почти 300 млн рублей. Это позволит заключить такие соглашения не менее чем с 2 тыс. гражданами.



Рекомендации о заключении социальных контрактов, их корректировки или прекращения будут вырабатываться межведомственными муниципальными комиссиями.



Вступление в действие закона позволит организовать работу по оказанию государственной социальной помощи на новом уровне, предоставить более широкие возможности для повышения доходов малоимущим гражданам. Все это будет способствовать решению задач, поставленных перед регионом Президентом РФ.