Подростков научили строить бизнес

С 10 ноября по 12 декабря Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Тульской области, комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» провели бесплатную образовательную онлайн-программу по основам предпринимательства для школьников от 14 до 17 лет «Фабрика предпринимательства. Дети».

Программа разработана в формате приключенческого онлайн-квеста. По сюжету планета переживает вирус, участникам необходимо было объединиться в команды и возродить цивилизацию через освоение ключевого вида деятельности новой Земли – предпринимательство. В онлайн-курсе приняли участие 1000 участников. В течение четырех недель они изучали основы бизнеса и разрабатывали 10 собственных проектов, участвовали в мастер-классах. В качестве экспертов и наставников программы выступили успешные предприниматели с многолетним опытом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

В финале курса, 12 декабря, для 10 команд, показавших наивысший результат по итогам обучения, состоялась инвестиционная сессия в формате конкурсной презентации бизнес-проектов. В состав жюри вошли: Романов Вячеслав Михайлович – председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, Квасова Светлана Борисовна – директор центра «Мой бизнес» Тульской области, а также действующие предприниматели. Участники получили именные дипломы государственного образца – подтверждение прохождения курсов по основам предпринимательства. Финалистам были вручены дипломы победителей и сертификаты на продвижение своих проектов:

1-е место – Антон Апращенко, рекламное агентство TIKTOK.ENGINE.

2-е место – Анастасия Бубнова, авторские курсы по продвижению блогеров в Instagram Blogers Promotion.

3-е место – Елана Федотова, выездные фотозоны «Твой момент».

Программа прошла в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Тульской области.

По всем вопросам:

региональный директор ФПРБ «Фабрика предпринимательства»

Дмитрий Юрьевич Смирнов,

тел. 8-920-773-97-11

www.mybusiness71.ru