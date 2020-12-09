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В Туле открыли мемориальную доску Николаю Макаровцу

В Туле открыли мемориальную доску Николаю Макаровцу

Церемония открытия прошла 9 декабря, в День Героев Отечества.

Мемориальную доску открыли на доме №132 по ул. Л. Толстого, где жил Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Александрович Макаровец.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Николай Александрович был выдающимся оружейником.

«Сегодня, открывая эту мемориальную доску, мы отдаем дань памяти великому человеку, внесшему огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Губернатор Алексей Дюмин придает большое значение тому, чтобы о Николае Александровиче помнили не только в регионе, но и в стране», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

30 лет жизни Николай Макаровец посвятил тульскому «Сплаву», пройдя путь до генерального директора предприятия. Под его руководством было организовано производство реактивных систем залпового огня «Смерч», разработаны системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М».

Туляки и коллектив «Сплава» за прошедший год проделали большую работу по увековечиванию памяти Николая Макаровца.

На Аллее славы тульских оружейников в Тульском государственном музее оружия был установлен бюст Николая Александровича, его имя присвоено Тульскому региональному научному центру Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Кроме того, именем Николая Александровича Макаровца названа одна из улиц в Туле, на территории предприятия создана аллея в его честь, а Госкорпорация «Ростех» учредила премию его имени.

 
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