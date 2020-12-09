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Новые камеры в Туле: назван перекресток-рекордсмен по числу нарушений ПДД

Новые камеры в Туле: назван перекресток-рекордсмен по числу нарушений ПДД

Здесь камеры зафиксировали более 26 тысяч нарушений почти за три месяца.

За ноябрь новые камеры, расположенные на девяти перекрестках Тулы, зафиксировали 28 888 нарушений ПДД. Это почти в полтора раза меньше, чем в октябре. Об этом Myslo рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

По-прежнему чаще всего туляки нарушают правила на перекрестке улиц Кирова и Ложевой — зафиксировано 7897 случаев (для сравнения: в прошлом месяце их было больше 10 тысяч). Здесь водители игнорируют требования стоп-линии (2627), знаков и разметки (2611), а также пролетают на красный (2299).

Как показала статистика, этот участок – рекордсмен по числу недобросовестных водителей: почти за три месяца камеры зафиксировали более 26 тысяч нарушений.

На втором месте пересечение проспекта Ленина и улицы Первомайской — 4331. Водители часто попадаются на нарушении требований знаков и разметки — 2337. Многие автомобилисты выезжают на встречку (790 случаев), а также не хотят останавливаться у стоп-линии — 549.

В топ-3 также вошел перекресток пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова — 3931. Самые частые нарушения — невыполнение требований знаков и разметки (2006) и выезд на встречную полосу (1246).

По остальным участкам статистика такова:

  • пр. Ленина — ул. Агеева — 3348 нарушений,
  • пр. Ленина — ул. Пушкинская — 2819,
  • пр. Ленина — ул. Скуратовская — 1990,
  • пр. Ленина — ул. Жаворонкова — 1704,
  • Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова — 1555,
  • пр. Ленина — ул. 9 Мая — 1313.

Новые камеры работают с 18 сентября. Они фиксируют более 20 нарушений ПДД. Среди них нарушение требований сигнала светофора, стоп-линии и другой разметки, требований дорожных знаков, расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима.

Подробнее о работе новых камер можно прочитать в нашем материале здесь.

 

Как думаете, почему на перекрестке улиц Кирова и Ложевой водители так часто нарушают ПДД? Может, там неудачная организация движения? Делитесь мнениями в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:24 +2
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