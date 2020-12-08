У Тулы может появиться еще один немецкий город-побратим

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По его словам, эти города Германии и России объединяют культурные традиции: «У Тулы есть Толстой, у нас есть Гёте и Шиллер». Кляйне отметил, что оба города заинтересованы в налаживании партнерских связей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.



Веймар — 65-тысячный город в Тюрингии, Германия. Помимо Гете и Шиллера, здесь творили композиторы Франц Лист и Иоганн Себастьян Бах, поэт Кристоф Мартин Виланд, Фридрих Ницше, а также много лет прожила Мария Павловна Романова, дочь императора Павла I и императрицы Марии Федоровны.



Переговоры о партнерстве продолжатся в 2021 году на российско-германском форуме, который запланирован в Калуге.

Напомним, у Тулы на данный момент пять городов-побратимов: Могилев, Олбани, Филлинген-Швеннинген, Барранкилья и Керчь.