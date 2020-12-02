В Туле на ул. Приупской установили гаубицу

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле установили памятник, посвященный обороне Тулы. Артиллерийское орудие — гаубицу Д-30 — установили возле трамвайного депо на ул. Приупской.

1 декабря новый памятник открыли в торжественной обстановке.

– 79 лет назад именно в этом месте проходили ожесточенные бои за Тулу, — отметил заместитель начальника главного управления по Пролетарскому округу по социальной политике Виктор Панов. — Боевую машину отремонтировали, покрасили в АО НПО «Сплав» и передали администрации города.

Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятному знаку в честь трамвайщиков, погибших в годы войны.