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В Туле на ул. Приупской установили гаубицу
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ул. Приупской установили гаубицу

Открытие мемориала состоялось в преддверии 79-й годовщины обороны города.

В Туле установили памятник, посвященный обороне Тулы. Артиллерийское орудие — гаубицу Д-30 — установили возле трамвайного депо на ул. Приупской.

1 декабря новый памятник открыли в торжественной обстановке.

– 79 лет назад именно в этом месте проходили ожесточенные бои за Тулу, — отметил заместитель начальника главного управления по Пролетарскому округу по социальной политике Виктор Панов. —  Боевую машину отремонтировали, покрасили в АО НПО «Сплав» и передали администрации города.

Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятному знаку в честь трамвайщиков, погибших в годы войны.

Галерея
В Туле на ул. Приупской установили гаубицу Д-30, Фото: 1
В Туле на ул. Приупской установили гаубицу Д-30, Фото: 2
В Туле на ул. Приупской установили гаубицу Д-30, Фото: 3
В Туле на ул. Приупской установили гаубицу Д-30, Фото: 4
В Туле на ул. Приупской установили гаубицу Д-30, Фото: 5
В Туле на ул. Приупской установили гаубицу Д-30, Фото: 6
В Туле на ул. Приупской установили гаубицу Д-30, Фото: 7
В Туле на ул. Приупской установили гаубицу Д-30, Фото: 8
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