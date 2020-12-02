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К кому из чиновников туляки смогут обратиться в декабре

К кому из чиновников туляки смогут обратиться в декабре

Помимо традиционных личных приёмов в областном правительстве пройдут консультации и прямые эфиры.

В правительстве Тульской области утверждён график личных приёмов, консультаций и онлайн-эфиров на декабрь. Предварительная запись проводится по телефону 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион» и по телефонам, указанным в графике.

Время

Тема

ФИО, должность лица, проводящего личный прием, консультацию, прямой эфир

Место проведения

3 декабря

Консультации

10.00-12.00

Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты при поступлении на государственную гражданскую службу

Коротков Владимир Иванович, начальник отдела анализа сведений департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-52-73 (доб. 55-56)

12.00–14.00

Содержание общедомового имущества,

работа системы теплоснабжения в многоквартирных домах

Колокольцева Светлана Тихоновна, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области

 

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60

 

14.00-16.00

Лицензирование в сфере недропользования

Сильянова Екатерина Игоревна, главный специалист-эксперт отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

4 декабря

Личный прием

10.00-14.00

Природные ресурсы и экология

Панфилов Юрий Юрьевич, министр природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

12.30-14.30

Льготное лекарственное обеспечение

Хохлова Ирина Анатольевна, начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г, тел. 8 (4872) 37-08-50

11.00-13.00

Вопросы осуществления градостроительной деятельности

Сергеева Яна Вадимовна, заместитель начальника инспекции – начальник отдела архитектуры и градостроительства инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 36-12-52

Прямой эфир

17.30

Чем заняться

в парках на новогодние праздники?

Королева Регина Сергеевна, начальник отдела организации мероприятий ГУ ТО «Тульские парки»

Группа «ЦПКиО им. П. П. Белоусова» ВКонтакте
https://vk.com/tula_park_

belousoff

7 декабря

Консультации

10.00-13.00

Установление статуса "Ветеран труда"

Залученов Иван Викторович, начальник отдела работы с ветеранами, инвалидами департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8(4872) 24-52-54

14.00-16.00

О порядке начисления оплаты за ЖКУ

Галкина Светлана Алексеевна, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60

 

8 декабря

Консультации

12.00-14.00

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Шурова Вероника Викторовна, консультант отдела жизнеобеспечения и реализации программ ЖКК департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-53-71 (доб. 33-03)

14.00-16.00

Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца

Котов Михаил Николаевич, начальник отдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная,  д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

9 декабря

Личный прием

10.00-14.00

Содержание общедомового имущества, порядок начисления оплаты за ЖКУ

Ивченко Леонид Игоревич, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 30-62-75

Консультации

10.00-12.00

Меры государственной поддержки сельхозтоваро-производителей региона

Квасова Екатерина Викторовна, начальник отдела государственной поддержки и реализации программ департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области

 

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел.: 8 (4872) 36-71-50; 24-51-78

14.00-16.00

Переход на дистанционную форму обучения в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией

Логунова Людмила Юрьевна, главный консультант отдела развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области

 

г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, тел. 8 (4872) 56-38-20

14.00-16.00

Взаимодействие со СМИ жителей Тульской области

Миронова Полина Юрьевна, заместитель председателя комитета, начальник отдела взаимодействия со СМИ и спецпроектов комитета Тульской области по  печати и массовым коммуникациям

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-52-95

16.00-18.00

Оплата проезда в Тульской области  с использованием  транспортной карты «Тройка»

Анисочкина Наталья Юрьевна, главный специалист-эксперт отдела транспорта департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-10

15.00-17.00

Муниципальный  земельный контроль на территории муниципального образования г. Тула

Демина Ольга Васильевна, начальник отдела контрольной работы департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

Прямой эфир

12.00

Астма у детей: причины, лечение. 12 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

Калинина Юлия Эриховна, детский пульмонолог

Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»
https://vk.com/minzdrav71

10 декабря

Личный прием

10.00-14.00

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дючков Олег Иванович, министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

10.00-12.00

Профилактика бруцеллеза на территории Тульской области

Грачева Марина Александровна, начальник отдела организации проведения противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 31-11-13

14.00-16.00

Предоставление водных объектов в пользование

Ярыгина Наталья Юрьевна, консультант отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

16.00-18.00

Об особенностях государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тульской области в период действия ограничительных мер

Абросимова Татьяна Алексеевна, председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4782) 24-53-88, 24-98-10

Прямой эфир

12.00

Об образовании в Тульской области

Шевелева Алевтина Александровна, министр образования Тульской области

Группа правительства ТО «ВКонтакте»
https://vk.com/tularegion71

11 декабря

Консультации

10.00-12.00

Долевое строительство

Перепелова Людмила Олеговна, начальник отдела по надзору и контролю за долевым строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 36-12-52

12 декабря

Личный прием

10.00-14.00

Социальная защита

Домченко Анна Александровна, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

15.00-17.00

Порядок организации проведения работ по сохранению объектов культурного наследия

Фирсова Елена Михайловна, консультант отдела государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-82

15 декабря

Консультации

10.00-13.00

Об обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов

Залученов Иван Викторович, начальник отдела работы с ветеранами, инвалидами департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8 (4872) 24-52-54

14.00-16.00

Вопросы создания и содержания контейнерных площадок

Тарасова Евгения Константиновна, начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

14.00–17.00

Перераспределение земельных участков и предоставление земельных участков под объектами

Казенный Игорь Васильевич, заместитель министра имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

16 декабря

Личный прием

10.00–14.00

Имущественные и земельные отношения

Пантелеев Михаил Юрьевич, министр имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

14.00-16.00

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

Леньшина Наталья Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела потребительского рынка, лицензирования и государственного контроля комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-04 (доб. 45-06)

14.00-16.00

Формирование плана ремонта региональных дорог в Тульской области

Чепелев Виталий Валерьевич, заместитель директора департамента – начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-10

16.00-18.00

О взаимодействии органов исполнительной власти с территориальными федеральными органами

Тихонов Алексей Владимирович, начальник отдела по связям с правоохранительными органами комитета Тульской области по региональной безопасности

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел: 8 (4872) 24-98-75

Прямой эфир

12.00

Вред бесконтрольного приема лекарств и опасность самостоятельного лечения болезней

Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт

Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»
 https://vk.com/minzdrav71

17 декабря

Консультации

10.00-13.00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым гражданам и инвалидам

Балашова Виктория Юрьевна, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8 (4872) 24-52-54

14.00-16.00

Ответственность за нарушение лесного законодательства

Абросимова Татьяна Александровна, государственный инспектор отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

14.00-17.00

Предоставление земельных участков на территории
населённого пункта
г. Тула

Камаев Дмитрий Константинович, заместитель директора департамента – начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории населённого пункта г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

16.00-18.00

О туристических продуктах Тульской области

Мартынова Елена Георгиевна, заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-98-60

Прямой эфир

14.00

О поддержке предпринимателей

Романов Вячеслав Михайлович, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку

Группа правительства ТО «ВКонтакте»
https://vk.com/tularegion71

18 декабря

Личный прием

10.00–14.00

Здравоохранение

Эрк Алексей Алоисович, министр здравоохранения Тульской области

 

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

21 декабря

Консультации

10.00–12.00

Поступление абитуриентов в государственные профессиональные образовательные учреждения Тульской области в сфере культуры и искусства, а также о наборе в государственные учреждения дополнительного образования

Юсова Наталья Александровна, начальник отдела по искусству, образованию и культурно-досуговой деятельности департамента культуры министерства культуры Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 56-90-06

15.00-17.00

Меры поддержки промышленных предприятий Тульской области

Платов Андрей Викторович, министр промышленности и науки Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2 тел.: 8 (4782) 24-51-04 (доб. 30-02)

22 декабря

Консультации

12.00-14.00

Благоустройство придомовых территорий в рамках программы "Формирование современной городской среды в Тульской области"

Фрай Анна Витальевна, начальник отдела городской среды ГКУ ТО «Жилкомреформа»

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-53-71 (доб. 33-03)

14.00–16.00

Вопросы охраны окружающей среды в части ограничения техногенного воздействия

Федорова Марина Евгеньевна, начальник отдела регионального государственного экологического надзора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а,  тел. 8 (4872) 24-51-80

14.00-17.00

Предоставление земельных участков льготной категории граждан

 

Астахова Ольга Владимировна, директор департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

15.00–17.00

Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Лунина Людмила Борисовна, главный консультант отдела развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области

г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, тел. 8 (4872) 56-38-20

23 декабря

Личный прием

14.00–18.00

Труд и социальная защита

Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области

 

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

10.00-12.00

О порядке начисления оплаты за ЖКУ

Феклушкин Алексей Сергеевич, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60

10.00-12.00

Государственная поддержка малых форм хозяйствования

Глухова Олеся Александровна, директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел.: 8 (4872) 36-71-50; 24-51-78

14.00-17.00

Предоставление земельных участков

на территории муниципального образования
г. Тула

Орлова Марина Владимировна, начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории муниципального образования г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

Прямой эфир

12.00

Травматолог: опасности обморожения,

как избежать травм зимой

Мишустин Алексей Дмитриевич, заведующий травматологическим отделением БСМП им. Д. Я. Ваныкина

Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»
https://vk.com/minzdrav71

24 декабря

Консультации

14.00-16.00

Порядок заготовки и сбора валежника. Порядок заготовки дров для собственных нужд

Лифанов Юрий Тимофеевич, начальник отдела организации лесопользования и ведения государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

Прямой эфир

15.00

О проведении новогодних праздничных мероприятий

Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области

Группа правительства ТО «ВКонтакте» https://vk.com/tularegion71

25 декабря

Личный прием

14.00-17.00

Строительство

Лопухов Константин Константинович, министр строительства Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

12.30-14.30

Кадровая работа, меры социальной поддержки для медицинских работников, целевое обучение

Шевченко
Ольга Вениаминовна, начальник отдела кадровой работы и обеспечения деятельности департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г, тел. 8 (4872) 37-08-50

28 декабря

Консультации

09.00-11.00

О возможности участия в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых в праздничные новогодние каникулы

Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-07

29 декабря

Личный прием

10.00–14.00

Транспорт и дорожное хозяйство

Дудник Родион Борисович, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

 

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 30-62-75

30 декабря

Консультации

09.00-11.00

Массовые соревнования, «Лыжня России 2021»

Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-07

11.00-13.00

Обеспечение жильем молодых семей. Доступное жилье

Назарова Юлия Викторовна, начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области

г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-07 (доб. 56-56, 56-58)

 

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