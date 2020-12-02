К кому из чиновников туляки смогут обратиться в декабре

Время Тема ФИО, должность лица, проводящего личный прием, консультацию, прямой эфир Место проведения

3 декабря Консультации

10.00-12.00 Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты при поступлении на государственную гражданскую службу Коротков Владимир Иванович, начальник отдела анализа сведений департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-52-73 (доб. 55-56)

12.00–14.00 Содержание общедомового имущества, работа системы теплоснабжения в многоквартирных домах Колокольцева Светлана Тихоновна, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60

14.00-16.00 Лицензирование в сфере недропользования Сильянова Екатерина Игоревна, главный специалист-эксперт отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

4 декабря Личный прием

10.00-14.00 Природные ресурсы и экология Панфилов Юрий Юрьевич, министр природных ресурсов и экологии Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

12.30-14.30 Льготное лекарственное обеспечение Хохлова Ирина Анатольевна, начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г, тел. 8 (4872) 37-08-50

11.00-13.00 Вопросы осуществления градостроительной деятельности Сергеева Яна Вадимовна, заместитель начальника инспекции – начальник отдела архитектуры и градостроительства инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 36-12-52

Прямой эфир

17.30 Чем заняться в парках на новогодние праздники? Королева Регина Сергеевна, начальник отдела организации мероприятий ГУ ТО «Тульские парки» Группа «ЦПКиО им. П. П. Белоусова» ВКонтакте

https://vk.com/tula_park_ belousoff

7 декабря Консультации

10.00-13.00 Установление статуса "Ветеран труда" Залученов Иван Викторович, начальник отдела работы с ветеранами, инвалидами департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8(4872) 24-52-54

14.00-16.00 О порядке начисления оплаты за ЖКУ Галкина Светлана Алексеевна, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60

8 декабря Консультации

12.00-14.00 Капитальный ремонт многоквартирных домов Шурова Вероника Викторовна, консультант отдела жизнеобеспечения и реализации программ ЖКК департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-53-71 (доб. 33-03)

14.00-16.00 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца Котов Михаил Николаевич, начальник отдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

9 декабря Личный прием

10.00-14.00 Содержание общедомового имущества, порядок начисления оплаты за ЖКУ Ивченко Леонид Игоревич, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 30-62-75

Консультации

10.00-12.00 Меры государственной поддержки сельхозтоваро-производителей региона Квасова Екатерина Викторовна, начальник отдела государственной поддержки и реализации программ департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел.: 8 (4872) 36-71-50; 24-51-78

14.00-16.00 Переход на дистанционную форму обучения в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Логунова Людмила Юрьевна, главный консультант отдела развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, тел. 8 (4872) 56-38-20

14.00-16.00 Взаимодействие со СМИ жителей Тульской области Миронова Полина Юрьевна, заместитель председателя комитета, начальник отдела взаимодействия со СМИ и спецпроектов комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-52-95

16.00-18.00 Оплата проезда в Тульской области с использованием транспортной карты «Тройка» Анисочкина Наталья Юрьевна, главный специалист-эксперт отдела транспорта департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-10

15.00-17.00 Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования г. Тула Демина Ольга Васильевна, начальник отдела контрольной работы департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

Прямой эфир

12.00 Астма у детей: причины, лечение. 12 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой Калинина Юлия Эриховна, детский пульмонолог Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»

https://vk.com/minzdrav71

10 декабря Личный прием

10.00-14.00 Жилищно-коммунальное хозяйство Дючков Олег Иванович, министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

10.00-12.00 Профилактика бруцеллеза на территории Тульской области Грачева Марина Александровна, начальник отдела организации проведения противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 31-11-13

14.00-16.00 Предоставление водных объектов в пользование Ярыгина Наталья Юрьевна, консультант отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

16.00-18.00 Об особенностях государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тульской области в период действия ограничительных мер Абросимова Татьяна Алексеевна, председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4782) 24-53-88, 24-98-10

Прямой эфир

12.00 Об образовании в Тульской области Шевелева Алевтина Александровна, министр образования Тульской области Группа правительства ТО «ВКонтакте»

https://vk.com/tularegion71

11 декабря Консультации

10.00-12.00 Долевое строительство Перепелова Людмила Олеговна, начальник отдела по надзору и контролю за долевым строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 36-12-52

12 декабря Личный прием

10.00-14.00 Социальная защита Домченко Анна Александровна, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

15.00-17.00 Порядок организации проведения работ по сохранению объектов культурного наследия Фирсова Елена Михайловна, консультант отдела государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-82

15 декабря Консультации

10.00-13.00 Об обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов Залученов Иван Викторович, начальник отдела работы с ветеранами, инвалидами департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8 (4872) 24-52-54

14.00-16.00 Вопросы создания и содержания контейнерных площадок Тарасова Евгения Константиновна, начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

14.00–17.00 Перераспределение земельных участков и предоставление земельных участков под объектами Казенный Игорь Васильевич, заместитель министра имущественных и земельных отношений Тульской области г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

16 декабря Личный прием

10.00–14.00 Имущественные и земельные отношения Пантелеев Михаил Юрьевич, министр имущественных и земельных отношений Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

14.00-16.00 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции Леньшина Наталья Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела потребительского рынка, лицензирования и государственного контроля комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-04 (доб. 45-06)

14.00-16.00 Формирование плана ремонта региональных дорог в Тульской области Чепелев Виталий Валерьевич, заместитель директора департамента – начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-10

16.00-18.00 О взаимодействии органов исполнительной власти с территориальными федеральными органами Тихонов Алексей Владимирович, начальник отдела по связям с правоохранительными органами комитета Тульской области по региональной безопасности г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел: 8 (4872) 24-98-75

Прямой эфир

12.00 Вред бесконтрольного приема лекарств и опасность самостоятельного лечения болезней Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»

https://vk.com/minzdrav71

17 декабря Консультации

10.00-13.00 Предоставление мер социальной поддержки пожилым гражданам и инвалидам Балашова Виктория Юрьевна, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8 (4872) 24-52-54

14.00-16.00 Ответственность за нарушение лесного законодательства Абросимова Татьяна Александровна, государственный инспектор отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

14.00-17.00 Предоставление земельных участков на территории

населённого пункта

г. Тула Камаев Дмитрий Константинович, заместитель директора департамента – начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории населённого пункта г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

16.00-18.00 О туристических продуктах Тульской области Мартынова Елена Георгиевна, заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-98-60

Прямой эфир

14.00 О поддержке предпринимателей Романов Вячеслав Михайлович, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Группа правительства ТО «ВКонтакте»

https://vk.com/tularegion71

18 декабря Личный прием

10.00–14.00 Здравоохранение Эрк Алексей Алоисович, министр здравоохранения Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

21 декабря Консультации

10.00–12.00 Поступление абитуриентов в государственные профессиональные образовательные учреждения Тульской области в сфере культуры и искусства, а также о наборе в государственные учреждения дополнительного образования Юсова Наталья Александровна, начальник отдела по искусству, образованию и культурно-досуговой деятельности департамента культуры министерства культуры Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 56-90-06

15.00-17.00 Меры поддержки промышленных предприятий Тульской области Платов Андрей Викторович, министр промышленности и науки Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2 тел.: 8 (4782) 24-51-04 (доб. 30-02)

22 декабря Консультации

12.00-14.00 Благоустройство придомовых территорий в рамках программы "Формирование современной городской среды в Тульской области" Фрай Анна Витальевна, начальник отдела городской среды ГКУ ТО «Жилкомреформа» г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-53-71 (доб. 33-03)

14.00–16.00 Вопросы охраны окружающей среды в части ограничения техногенного воздействия Федорова Марина Евгеньевна, начальник отдела регионального государственного экологического надзора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

14.00-17.00 Предоставление земельных участков льготной категории граждан Астахова Ольга Владимировна, директор департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

15.00–17.00 Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Лунина Людмила Борисовна, главный консультант отдела развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, тел. 8 (4872) 56-38-20

23 декабря Личный прием

14.00–18.00 Труд и социальная защита Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

10.00-12.00 О порядке начисления оплаты за ЖКУ Феклушкин Алексей Сергеевич, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60

10.00-12.00 Государственная поддержка малых форм хозяйствования Глухова Олеся Александровна, директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел.: 8 (4872) 36-71-50; 24-51-78

14.00-17.00 Предоставление земельных участков на территории муниципального образования

г. Тула Орлова Марина Владимировна, начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории муниципального образования г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90

Прямой эфир

12.00 Травматолог: опасности обморожения, как избежать травм зимой Мишустин Алексей Дмитриевич, заведующий травматологическим отделением БСМП им. Д. Я. Ваныкина Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»

https://vk.com/minzdrav71

24 декабря Консультации

14.00-16.00 Порядок заготовки и сбора валежника. Порядок заготовки дров для собственных нужд Лифанов Юрий Тимофеевич, начальник отдела организации лесопользования и ведения государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80

Прямой эфир

15.00 О проведении новогодних праздничных мероприятий Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области Группа правительства ТО «ВКонтакте» https://vk.com/tularegion71

25 декабря Личный прием

14.00-17.00 Строительство Лопухов Константин Константинович, министр строительства Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75

Консультации

12.30-14.30 Кадровая работа, меры социальной поддержки для медицинских работников, целевое обучение Шевченко

Ольга Вениаминовна, начальник отдела кадровой работы и обеспечения деятельности департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Тульской области г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г, тел. 8 (4872) 37-08-50

28 декабря Консультации

09.00-11.00 О возможности участия в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых в праздничные новогодние каникулы Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-07

29 декабря Личный прием

10.00–14.00 Транспорт и дорожное хозяйство Дудник Родион Борисович, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 30-62-75

30 декабря Консультации

09.00-11.00 Массовые соревнования, «Лыжня России 2021» Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-07