К кому из чиновников туляки смогут обратиться в декабре
Помимо традиционных личных приёмов в областном правительстве пройдут консультации и прямые эфиры.
В правительстве Тульской области утверждён график личных приёмов, консультаций и онлайн-эфиров на декабрь. Предварительная запись проводится по телефону 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион» и по телефонам, указанным в графике.
|
Время
|
Тема
|
ФИО, должность лица, проводящего личный прием, консультацию, прямой эфир
|
Место проведения
|
3 декабря
Консультации
|
10.00-12.00
|
Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты при поступлении на государственную гражданскую службу
|
Коротков Владимир Иванович, начальник отдела анализа сведений департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-52-73 (доб. 55-56)
|
12.00–14.00
|
Содержание общедомового имущества,
работа системы теплоснабжения в многоквартирных домах
|
Колокольцева Светлана Тихоновна, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60
|
14.00-16.00
|
Лицензирование в сфере недропользования
|
Сильянова Екатерина Игоревна, главный специалист-эксперт отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80
|
4 декабря
Личный прием
|
10.00-14.00
|
Природные ресурсы и экология
|
Панфилов Юрий Юрьевич, министр природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
12.30-14.30
|
Льготное лекарственное обеспечение
|
Хохлова Ирина Анатольевна, начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г, тел. 8 (4872) 37-08-50
|
11.00-13.00
|
Вопросы осуществления градостроительной деятельности
|
Сергеева Яна Вадимовна, заместитель начальника инспекции – начальник отдела архитектуры и градостроительства инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 36-12-52
|
Прямой эфир
|
17.30
|
Чем заняться
в парках на новогодние праздники?
|
Королева Регина Сергеевна, начальник отдела организации мероприятий ГУ ТО «Тульские парки»
|
Группа «ЦПКиО им. П. П. Белоусова» ВКонтакте
belousoff
|
7 декабря
Консультации
|
10.00-13.00
|
Установление статуса "Ветеран труда"
|
Залученов Иван Викторович, начальник отдела работы с ветеранами, инвалидами департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8(4872) 24-52-54
|
14.00-16.00
|
О порядке начисления оплаты за ЖКУ
|
Галкина Светлана Алексеевна, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60
|
8 декабря
Консультации
|
12.00-14.00
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов
|
Шурова Вероника Викторовна, консультант отдела жизнеобеспечения и реализации программ ЖКК департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-53-71 (доб. 33-03)
|
14.00-16.00
|
Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
|
Котов Михаил Николаевич, начальник отдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80
|
9 декабря
Личный прием
|
10.00-14.00
|
Содержание общедомового имущества, порядок начисления оплаты за ЖКУ
|
Ивченко Леонид Игоревич, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
10.00-12.00
|
Меры государственной поддержки сельхозтоваро-производителей региона
|
Квасова Екатерина Викторовна, начальник отдела государственной поддержки и реализации программ департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел.: 8 (4872) 36-71-50; 24-51-78
|
14.00-16.00
|
Переход на дистанционную форму обучения в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
|
Логунова Людмила Юрьевна, главный консультант отдела развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области
|
г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, тел. 8 (4872) 56-38-20
|
14.00-16.00
|
Взаимодействие со СМИ жителей Тульской области
|
Миронова Полина Юрьевна, заместитель председателя комитета, начальник отдела взаимодействия со СМИ и спецпроектов комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-52-95
|
16.00-18.00
|
Оплата проезда в Тульской области с использованием транспортной карты «Тройка»
|
Анисочкина Наталья Юрьевна, главный специалист-эксперт отдела транспорта департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-10
|
15.00-17.00
|
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования г. Тула
|
Демина Ольга Васильевна, начальник отдела контрольной работы департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90
|
Прямой эфир
|
12.00
|
Астма у детей: причины, лечение. 12 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой
|
Калинина Юлия Эриховна, детский пульмонолог
|
Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»
|
10 декабря
Личный прием
|
10.00-14.00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
Дючков Олег Иванович, министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
10.00-12.00
|
Профилактика бруцеллеза на территории Тульской области
|
Грачева Марина Александровна, начальник отдела организации проведения противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 31-11-13
|
14.00-16.00
|
Предоставление водных объектов в пользование
|
Ярыгина Наталья Юрьевна, консультант отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80
|
16.00-18.00
|
Об особенностях государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тульской области в период действия ограничительных мер
|
Абросимова Татьяна Алексеевна, председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4782) 24-53-88, 24-98-10
|
Прямой эфир
|
12.00
|
Об образовании в Тульской области
|
Шевелева Алевтина Александровна, министр образования Тульской области
|
Группа правительства ТО «ВКонтакте»
|
11 декабря
Консультации
|
10.00-12.00
|
Долевое строительство
|
Перепелова Людмила Олеговна, начальник отдела по надзору и контролю за долевым строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 36-12-52
|
12 декабря
Личный прием
|
10.00-14.00
|
Социальная защита
|
Домченко Анна Александровна, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
15.00-17.00
|
Порядок организации проведения работ по сохранению объектов культурного наследия
|
Фирсова Елена Михайловна, консультант отдела государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-82
|
15 декабря
Консультации
|
10.00-13.00
|
Об обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов
|
Залученов Иван Викторович, начальник отдела работы с ветеранами, инвалидами департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8 (4872) 24-52-54
|
14.00-16.00
|
Вопросы создания и содержания контейнерных площадок
|
Тарасова Евгения Константиновна, начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80
|
14.00–17.00
|
Перераспределение земельных участков и предоставление земельных участков под объектами
|
Казенный Игорь Васильевич, заместитель министра имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90
|
16 декабря
Личный прием
|
10.00–14.00
|
Имущественные и земельные отношения
|
Пантелеев Михаил Юрьевич, министр имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
14.00-16.00
|
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
|
Леньшина Наталья Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела потребительского рынка, лицензирования и государственного контроля комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку
|
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-04 (доб. 45-06)
|
14.00-16.00
|
Формирование плана ремонта региональных дорог в Тульской области
|
Чепелев Виталий Валерьевич, заместитель директора департамента – начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-10
|
16.00-18.00
|
О взаимодействии органов исполнительной власти с территориальными федеральными органами
|
Тихонов Алексей Владимирович, начальник отдела по связям с правоохранительными органами комитета Тульской области по региональной безопасности
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел: 8 (4872) 24-98-75
|
Прямой эфир
|
12.00
|
Вред бесконтрольного приема лекарств и опасность самостоятельного лечения болезней
|
Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт
|
Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»
|
17 декабря
Консультации
|
10.00-13.00
|
Предоставление мер социальной поддержки пожилым гражданам и инвалидам
|
Балашова Виктория Юрьевна, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29, тел. 8 (4872) 24-52-54
|
14.00-16.00
|
Ответственность за нарушение лесного законодательства
|
Абросимова Татьяна Александровна, государственный инспектор отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80
|
14.00-17.00
|
Предоставление земельных участков на территории
|
Камаев Дмитрий Константинович, заместитель директора департамента – начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории населённого пункта г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90
|
16.00-18.00
|
О туристических продуктах Тульской области
|
Мартынова Елена Георгиевна, заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-98-60
|
Прямой эфир
|
14.00
|
О поддержке предпринимателей
|
Романов Вячеслав Михайлович, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку
|
Группа правительства ТО «ВКонтакте»
|
18 декабря
Личный прием
|
10.00–14.00
|
Здравоохранение
|
Эрк Алексей Алоисович, министр здравоохранения Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75
|
21 декабря
Консультации
|
10.00–12.00
|
Поступление абитуриентов в государственные профессиональные образовательные учреждения Тульской области в сфере культуры и искусства, а также о наборе в государственные учреждения дополнительного образования
|
Юсова Наталья Александровна, начальник отдела по искусству, образованию и культурно-досуговой деятельности департамента культуры министерства культуры Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 56-90-06
|
15.00-17.00
|
Меры поддержки промышленных предприятий Тульской области
|
Платов Андрей Викторович, министр промышленности и науки Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2 тел.: 8 (4782) 24-51-04 (доб. 30-02)
|
22 декабря
Консультации
|
12.00-14.00
|
Благоустройство придомовых территорий в рамках программы "Формирование современной городской среды в Тульской области"
|
Фрай Анна Витальевна, начальник отдела городской среды ГКУ ТО «Жилкомреформа»
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 24-53-71 (доб. 33-03)
|
14.00–16.00
|
Вопросы охраны окружающей среды в части ограничения техногенного воздействия
|
Федорова Марина Евгеньевна, начальник отдела регионального государственного экологического надзора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80
|
14.00-17.00
|
Предоставление земельных участков льготной категории граждан
|
Астахова Ольга Владимировна, директор департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90
|
15.00–17.00
|
Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
|
Лунина Людмила Борисовна, главный консультант отдела развития дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента образования министерства образования Тульской области
|
г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, тел. 8 (4872) 56-38-20
|
23 декабря
Личный прием
|
14.00–18.00
|
Труд и социальная защита
|
Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
10.00-12.00
|
О порядке начисления оплаты за ЖКУ
|
Феклушкин Алексей Сергеевич, главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-60
|
10.00-12.00
|
Государственная поддержка малых форм хозяйствования
|
Глухова Олеся Александровна, директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, тел.: 8 (4872) 36-71-50; 24-51-78
|
14.00-17.00
|
Предоставление земельных участков
на территории муниципального образования
|
Орлова Марина Владимировна, начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории муниципального образования г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-90
|
Прямой эфир
|
12.00
|
Травматолог: опасности обморожения,
как избежать травм зимой
|
Мишустин Алексей Дмитриевич, заведующий травматологическим отделением БСМП им. Д. Я. Ваныкина
|
Группа министерства здравоохранения ТО «ВКонтакте»
|
24 декабря
Консультации
|
14.00-16.00
|
Порядок заготовки и сбора валежника. Порядок заготовки дров для собственных нужд
|
Лифанов Юрий Тимофеевич, начальник отдела организации лесопользования и ведения государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
ул. Оборонная, д. 114-а, тел. 8 (4872) 24-51-80
|
Прямой эфир
|
15.00
|
О проведении новогодних праздничных мероприятий
|
Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области
|
Группа правительства ТО «ВКонтакте» https://vk.com/tularegion71
|
25 декабря
Личный прием
|
14.00-17.00
|
Строительство
|
Лопухов Константин Константинович, министр строительства Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
12.30-14.30
|
Кадровая работа, меры социальной поддержки для медицинских работников, целевое обучение
|
Шевченко
|
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г, тел. 8 (4872) 37-08-50
|
28 декабря
Консультации
|
09.00-11.00
|
О возможности участия в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых в праздничные новогодние каникулы
|
Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-07
|
29 декабря
Личный прием
|
10.00–14.00
|
Транспорт и дорожное хозяйство
|
Дудник Родион Борисович, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел.: 8 (4872) 30-62-75
|
30 декабря
Консультации
|
09.00-11.00
|
Массовые соревнования, «Лыжня России 2021»
|
Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-53-07
|
11.00-13.00
|
Обеспечение жильем молодых семей. Доступное жилье
|
Назарова Юлия Викторовна, начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, тел. 8 (4872) 24-51-07 (доб. 56-56, 56-58)