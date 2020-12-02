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Виновны! В Туле присяжные вынесли вердикт банде наркоторговцев

Виновны! В Туле присяжные вынесли вердикт банде наркоторговцев

В организованную преступную группу входили девять человек. Каждый из них получил от 8 до 20 лет лишения свободы.

В Тульской области вынесен приговор девяти членам преступной группы, занимавшимся незаконным оборотом наркотиков. Они признаны виновными в совершении 29 преступлений по ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Наркоторговцев вычислили и задержали сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области.

Пресс-служба ведомства уточняет, что в преступной группе существовала иерархия – одни отвечали за закладку наркотиков в тайники, другие – за хранение, были курьеры и «операторы» интернет-магазина.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

22-летний организатор группы был задержан в 2018 году в Пролетарском округе Тулы. На заднем сиденье его машины было найдено 10 свертков с амфетамином, мефедроном и каннабисом.

При проведении обысков у задержанных изъяли почти три с половиной килограмма наркотиков, упаковочный материал и оборудование для расфасовки. Наркотики преступники хранили в домашних холодильниках. 

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Объём уголовного дела – 30 томов. Вина каждого из преступников полностью доказана. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил наркоторговцев к различным срокам колонии строгого режима – от 8 до 20 лет. Пятеро участников ОПГ должны выплатить штрафы – от 300 до 500 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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