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Представители Тульской области вошли в состав руководства Всероссийской федерации легкой атлетики
Фото из архива Myslo.

Представители Тульской области вошли в состав руководства Всероссийской федерации легкой атлетики

Что это значит для нашего региона?

В здании Олимпийского комитета России прошла отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, во время которой состоялись выборы в руководящие органы организации на ближайшие четыре года.

По итогам голосования президентом избран Пётр Иванов — генеральный директор АО «Скоростные магистрали», ранее также работавший президентом федерации триатлона России.

В президиум ВФЛА, который насчитывает семь человек, вошел кандидат от Тульской области, член областной федерации легкой атлетики, спортивный менеджер Михаил Гусев.

Председателем Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА большинством голосов избран президент Тульской областной федерации легкой атлетики Владимир Аллахвердян.

– Это значит, что есть уважительное отношение к нашей федерации, определенное признание ее деятельности за последние годы и успехов тульских легкоатлетов, начиная с детской легкой атлетики и заканчивая спортом высших достижений.

Конечно, нам надо стараться использовать эту ситуацию как для развития легкой атлетики в Тульском регионе, так и для продвижения новых идей и проектов по России в целом.

К тому же, с учётом того, что мы с надеждой смотрим на перспективу строительства и открытия нового современного легкоатлетического манежа в Туле к 2023 году, наша федерация будет добиваться проведения у нас всероссийских соревнований самого высокого уровня и имеет для этого все шансы, — прокомментировал это событие Владимир Аллахвердян.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:57 0
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