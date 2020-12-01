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Бесплатные лекарства от коронавируса: как их получить тулякам

Бесплатные лекарства от коронавируса: как их получить тулякам

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Марков пояснил, что на сегодня существует семь схем лечения коронавируса на дому, в которых комбинируются 16 препаратов в зависимости от тяжести заболевания.

Дмитрий Марков подчеркнул, что при наличии у пациента признаков коронавируса врач определяет способ проведения тестирования: мазок или экспресс-тест. Последний может быть выполнен в том числе и тогда, когда пациент сам пришел в поликлинику, а не вызвал врача на дом или скорую.

Если тест положительный и нет показаний для госпитализации, врач должен обеспечить больного набором лекарств. Комплект лекарств подбирается в зависимости от состояния больного.

Осмотр должен вестись в соответствии с чек-листом, который предусматривает определение состояния пациента по трем критериям:

  • сатурация,
  • температура,
  • частота дыхательных движений.

На их основе врач принимает решение, может ли человек продолжать лечение дома или ему необходима госпитализация.

Всех больных коронавирусом из группы риска госпитализируют вне зависимости от состояния.

Лекарства в Тульской области уже получили более 7 тысяч человек.

 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:30 −3
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