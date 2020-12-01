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Как тулякам получить телемедицинскую консультацию
Фото из архива Myslo.ru.

Как тулякам получить телемедицинскую консультацию

Об особенностях ее организации сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Поликлиника Тульской областной клинической больницы №2 им. Л. Н. Толстого стала одной из первых, где с 16 ноября появилась услуга телемедицины. На данный же момент практически все больницы Тулы и крупных городов региона подключены к этой системе. 

Воспользовались возможностью онлайн-консультации с врачом уже около 700 туляков. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Чтобы получить консультацию врача не выходя из дома, нужно позвонить в медучреждение по телефону для записи к врачу или вызова его на дом.

Видеосвязь с терапевтом предусмотрена для пациентов, которым нужно скорректировать назначенное ранее лечение, продлить или закрыть больничный.

Открыть таким способом больничный и получить первичную консультацию нельзя – в этом случае требуется стандартный осмотр пациента.

Если дозвониться до поликлиники не получается, можно зайти на ее сайт и оставить заявку на звонок. Для этого нужно нажать на баннер «Я не дозвонился» и оставить в открывшейся форме номер своего телефона и причину обращения. В тот же день вам перезвонит сотрудник учреждения.

Для телемедицинской консультации понадобится смартфон или компьютер с веб-камерой. Для связи пациенту будет выслано смс со ссылкой, пройдя по которой, он выходит на связь с врачом-терапевтом. Консультации проводятся в приложении TRUECONF.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:15 0
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