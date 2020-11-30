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Из Подмосковья в Тулу запустят компенсационные автобусы
Фото из архива Myslo.

Из Подмосковья в Тулу запустят компенсационные автобусы

Это связано с проведением ремонта на железнодорожных путях.

С 1 по 11 декабря на участке ветки «Серпухов – Тарусская» будут проводиться путевые работы. Из-за этого расписание дальних поездов на курском направлении будет скорректировано. Изменения коснутся поездов, следующих в направлении Тулы, Серпухова и Чехова.

Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы. Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК. В общественном транспорте обязательно ношение средств индивидуальной защиты. Публикуем расписание автобусных рейсов:

По будням (1-4, 7-10 декабря):

  • Автобус «Ясногорск – Подольск» отправится в 10.20 от ст. «Ясногорск». Он проследует с остановками у станций «Тарусская» и «Серпухов».
  • 3 автобуса «Серпухов – Тула-1» отправятся в 17.20 с привокзальной площади Серпухова (напротив пригородных касс). Они проследуют с остановками у станций «Тарусская» и «Ясногорск».
  • Автобус «Тула-1 – Ясногорск» отправится 19.05. Он проследует без остановок. 

По выходным (5-6 декабря):

  • Автобус «Тула-1 – Серпухов» отправится в 10.45. Он проследует без остановок.
  • Автобус «Ясногорск – Серпухов» отправится в 11.15. Он проследует без остановок.
  • Автобус «Тарусская – Серпухов» отправится в 11.30. Он проследует без остановок.
  • 3 автобуса «Серпухов – Тула-1» отправятся в 17.20 с привокзальной площади Серпухова (напротив пригородных касс). Они проследуют с остановками у станций «Тарусская» и «Ясногорск».

Для проезда на компенсационном автобусе нужно предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

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