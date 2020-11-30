Вакцины от COVID-19, больничные по-новому, нотариус онлайн: что меняется в жизни россиян с 1 декабря

Налоги

1 декабря — крайний срок уплаты гражданами имущественных налогов за прошлый год. В этом году правило работает строго, так как в предыдущие два года эта дата выпадала на выходные и фактически люди платили 2-3 числа.

Уведомления о льготах

С сегодняшнего дня жители РФ будут получать уведомления о положенных им мерах социальной поддержки. Получить информацию о льготах, социальных услугах, правилах их предоставления или назначения можно будет через портал госуслуг, единый колл-центр или в центрах «Мои документы».

Ж/д билеты

С 1 декабря льготные железнодорожные билеты можно будет оформить дистанционно без предоставления документов в кассы. Продажа будет открыта на сайте РЖД и других перевозчиков. Идентификация покупателя будет проходить с помощью портала госуслуг.

COVID-19

С сегодняшнего дня медработники, которым положены выплаты за работу с коронавирусными больными, могут оставить жалобы на задержку или невыплату денежных средств через интернет. Жалобу можно будет направить через сайт Фонда социального страхования или через портал госуслуг.

В этом месяце вакцины для профилактики коронавируса COVID-19 будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Порядок оформления больничного С 14 декабря работающие россияне смогут оформлять один электронный лист нетрудоспособности на все организации, в которых они трудятся. Для этого работодателю нужно предоставить только номер больничного. Также возможно будет продлевать бумажный больничный электронным и наоборот. Россияне, оказавшиеся на карантине, могут оформить документы на весь период ограничений. Родители детей до семи лет в случае закрытия на карантин детского сада смогут получить больничный по уходу за ними.

Работа нотариусов Для граждан и бизнеса упрощается получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме. С 29 декабря возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов — чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе. Кроме этого, закрепляется возможность удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык, передачи электронных документов физлицам и юрлицам, принятия в депозит безналичных денежных средств, выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и прочее. Истекают сроки 31 декабря истекает срок подачи заявлений о ведении электронной или бумажной трудовой книжки, а также срок выдачи или замены паспортов и водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Истекает срок льготной оплаты государственных пошлин через портал госуслуг. В течение шести лет подобные платежи проходили через него со скидкой 30%. С 1 января 2021 года пошлины через портал будут взиматься в полном объеме.