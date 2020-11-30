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Где в Туле отключат свет 1 декабря

Где в Туле отключат свет 1 декабря

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Майская, 6, 8,
  • ул. Бондаренко, 8-а, 29, 31,
  • ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 10-22 (чётн.),
  • ул. Горсовета, 4, 42,
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
  • 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
  • 4-й Волоховский пр-д, 1-20,
  • ул. Волоховская, 20,
  • ул. 2-я Волоховская, 1-19,
  • 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.),
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
  • 4-й Волоховский переулок,
  • ул. Переносная, 2-7,
  • ул. Железнодорожная, 1-10,
  • ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17-а, 17-б, 19, 23, 21,
  • Маслово: ул. Краинская, 27-48,
  • ул. Васильковая, 9, 11,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-61 (нечётн.), 4, 8, 20-28 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (нечётн.),
  • ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • пер. Вахрушева, 1-13, 13-а, 13-б,
  • ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • ул. Маяковского, 1-42,
  • ул. Пирогова, 2-а, 2-23,
  • ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),
  • ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8.
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