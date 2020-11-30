Фото из архива MySlo
За неделю жители Тульской области более 34000 раз нарушили ПДД
Большинство нарушения зафиксированы комплексами фотофиксации.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции с 23 по 29 ноября пресекли 34030 нарушений ПДД. 32015 нарушений выявлены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации – это превышение скорости и выезд на встречную полосу. Остальная статистика выглядит так:
- 46 водителей нарушили правила перевозки детей,
- 119 – не пропустили пешеходов,
- 18 – сели за руль, будучи лишенными права управления,
81 автовладелец злоупотребил тонировкой, столько же – оштрафованы за нетрезвую езду (из них 10 – повторно). 1670 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 171 машина перемещена на спецстоянку.
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