За неделю жители Тульской области более 34000 раз нарушили ПДД

Фото из архива MySlo

Сотрудники тульской Госавтоинспекции с 23 по 29 ноября пресекли 34030 нарушений ПДД. 32015 нарушений выявлены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации – это превышение скорости и выезд на встречную полосу. Остальная статистика выглядит так:

46 водителей нарушили правила перевозки детей,

119 – не пропустили пешеходов,

18 – сели за руль, будучи лишенными права управления,

81 автовладелец злоупотребил тонировкой, столько же – оштрафованы за нетрезвую езду (из них 10 – повторно). 1670 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 171 машина перемещена на спецстоянку.