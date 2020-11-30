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За неделю жители Тульской области более 34000 раз нарушили ПДД
Фото из архива MySlo

За неделю жители Тульской области более 34000 раз нарушили ПДД

Большинство нарушения зафиксированы комплексами фотофиксации.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции с 23 по 29 ноября пресекли 34030 нарушений ПДД. 32015 нарушений выявлены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации – это превышение скорости и выезд на встречную полосу. Остальная статистика выглядит так:

  • 46 водителей нарушили правила перевозки детей,
  • 119 – не пропустили пешеходов,
  • 18 – сели за руль, будучи лишенными права управления,

81 автовладелец злоупотребил тонировкой, столько же – оштрафованы за нетрезвую езду (из них 10 – повторно). 1670 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 171 машина перемещена на спецстоянку.

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вчера, в 22:28 0
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